Colegio de Abogados: Ganó el oficialismo pero la oposición realizó una digna elección

Eduardo Sreider resultó reelecto como presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez por un nuevo período de cuatro años. De esta manera Sreider continúa al frente de la institución, cargo que ostenta desde el 2011 cuando fue fundada.

Con más de 1.700 matriculados, sufragaron durante la jornada electoral de este viernes 8 de mayo 559 letrados, de los cuales 304 optaron por la lista oficialista. También se eligieron cinco consejeros titulares (y seis suplentes), tres titulares al Tribunal de Disciplina (con igual cantidad de suplentes), dos directores delegados a la Caja previsional (dos suplentes) y un revisor de cuentas de la Caja (con un suplente).

La nómina que encabezaba Gabriel Malano a la presidencia del Colegio cosechó 255 sufragios. Habría logrado la minoría. Las nuevas autoridades asumirán en las próximas semanas.