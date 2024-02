Comenzaron a regir las nuevas tarifas de Edenor y Edesur, con subas de hasta el 150%

Los nuevos cuadros tarifarios del servicio de las distribuidoras eléctricas que operan en el Área Metropolitana (AMBA) Edenor y Edesur comenzaron a regir este viernes, con subas de entre 65 y 150 por ciento, pero el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, aseguró que «el Estado dará cobertura a los sectores vulnerables».

Por su parte, el presidente Javier Milei indicó que «parte de la recomposición de tarifas contempla el problema de los precios y parte de la recomposición es vía mejora salarial».

En esta línea, Milei consideró que «el problema no es que las tarifas sean caras, sino que Argentina en la convertibilidad tenía un salario de US$ 1.800 y hoy el promedio debería ser de US$ 3.000 pero está en US$ 300».

El mandatario señaló a radio Rivadavia que «los precios tienen que ser precios de mercado, que representen el costo de oportunidad».

Los nuevos valores fueron establecidos a través de las resoluciones 101/2024 y 102/2024 del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) publicadas en el Boletín Oficial y se actualizarán automáticamente a partir de abril.

La Secretaría de Energía aclaró en un comunicado que el esquema se extenderá por un año, hasta que se apruebe la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT).

Esquema de categorías

Las resoluciones también formalizaron una nueva estructura de categorías para usuarios residenciales, manteniendo el tope de 400 kw/h mensuales para la categoría N3 (ingresos medios) con consumos subsidiados.

Los usuarios N1(altos ingresos) no recibirán subsidios del Estado nacional, mientras que el cargo variable para los N2 (bajos ingresos) será subsidiado a razón de $ 55,528 por kw/k en el área de Edesur y $ 55,607 kw/h en la de Edenor.

Para los N3 (ingresos medios) el subsidio para el cargo variable hasta 400 kw/h mensuales es de $ 54,652 si es de Edesur y de $ 54,730 en Edenor, quedando sin subsidios los consumos excedentes de ese tope.

Así, el cargo fijo para los tres niveles de segmentación será de $ 783,430 en área de Edesur y $ 791,270 en la de Edenor hasta 150 kw/k de consumo mensual; $ 1.644,45 y $ 1.687,65 entre 151 y 400 kw/h y $ 30.391,24 entre 401 y 600 kw/h por mes.

En cuanto a los cargos variables, para un N1 de Edesur será de $ 67,883 entre 0 y 150 kw/h; $68,151 entre 151 y 400 kw/h y $ 87,116 entre 401 y 600 kw/h por mes.

Para un N2, $ 12,355 entre 0 y 150 kw/h; $ 12,623 entre 151 y 400 kw/h y $ 18,303 entre 401 y 600 kw/h mensuales.

Por último, para un N3 el cargo variable pasó a ser de $ 13,232 entre 0 y 150 kw/h; $ 13,499 entre 151 y 400 kw/h y $ 19,180 entre 401 y 600 kw/h de consumo mensual.

Sectores vulnerables

El secretario de Energía Rodríguez Chirillo indicó a radio Mitre que «el Estado tiene que dar cobertura a los sectores vulnerables para los consumos indispensables, que va a ser el subsidio a la demanda a través de canastas básicas energéticas, según la cantidad de integrantes que tenga el grupo conviviente y la zona del país donde viva».

Agregó que «cuando esa canasta de consumos indispensables, en su conjunto, represente el 10% del ingreso que tiene el grupo conviviente, el Estado va a salir a cubrir el diferencial de lo que le cuesta».

El funcionario aclaró que abarca tanto a la electricidad como al gas y reiteró que «el Estado tiene que salir a subsidiarlos sólo si el consumo indispensable les supone un porcentaje superior a 10%».

La implementación de la canasta básica energética va a tratarse el jueves 29 de febrero en una nueva audiencia pública.

Asimismo, Rodríguez Chirillo sostuvo que «hay que concientizar a la gente de que la energía cuesta y hay que pagar por ella y cuidarla, hacer uso responsable del consumo», al tiempo que remarcó que desde el Gobierno se deben hacer «programas de eficiencia energética» tendientes a «ayudar a que se promueva la eficiencia energética en pymes o comercios».

Nuevos aumentos

Agregó que las tarifas estaban «totalmente pisadas», lo que consideró como «un error por querer pretender conseguir competitividad en pymes, empresas e industrias, ya que eso no se consigue con tarifas que no reflejan el costo porque llega un momento que al no haber inversión crece la demanda y la gente gasta sin preocuparse cuánto».

Por otra parte, el funcionario afirmó que «a fin de mes» se va a hacer una audiencia pública por los nuevos aumentos para los usuarios calificados N2 y N3, mientras que «a los N1 y al resto de los usuarios ya se está reflejando lo que cuesta la generación, el transporte y la distribución».

Rodríguez Chirilo remarcó que «a comienzos de marzo se va a abordar la recomposición tarifaria del gas» y al ser consultado sobre si va a ser 150% y en dos meses, se limitó a decir que «todavía no está determinado el aumento, incluso se está viendo el diseño de la tarifa».

