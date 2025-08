Comenzó el Congreso Agenda Ambiental Latinoamericana en la Provincia de Buenos Aires

Posted on

Organizado por el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, el Congreso Agenda Ambiental Latinoamericana reúne durante dos días en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora a referentes regionales e internacionales para debatir sobre los principales desafíos ambientales que atraviesa América Latina.

Del evento participan referentes internacionales como Ernesto Samper, ex presidente de Colombia y ex Secretario General de UNASUR; Tainá de Paula, secretaria de Medio Ambiente y Clima del Municipio de Río de Janeiro; Julia Álvarez Icaza, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México; Susana Muhamad, ex ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, entre otros. Además, participan ministros de Ambiente de 8 provincias, intendentes de distintos puntos del país y de América Latina, dirigentes políticos, científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), organizaciones sociales y ambientales, universidades, ONGs, empresas e industrias vinculadas al sector, y periodistas especializados.

Los ejes centrales del Congreso son: el financiamiento internacional para una transición justa; la integración latinoamericana frente a la crisis climática y el avance del negacionismo; y el rol de los gobiernos subnacionales en la agenda ambiental del siglo XXI.

Al respecto, la ministra Daniela Vilar afirmó que “este encuentro regional es una oportunidad histórica para construir acuerdos comunes frente a los desafíos que impone la crisis climática. Queremos alzar la voz del sur, con propuestas concretas, con compromiso y con la certeza de que no hay justicia climática sin justicia social.

”Por su parte, Kicillof resaltó que ”hoy en Lomas de Zamora estamos dando una señal muy importante camino a la COP 30 de que el cambio climático es una realidad y una problemática central en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina y en la Región”

Finalmente, para Otermín, quien destacó la organización del evento y el rol del Gobernador y la Ministra en materia de gestión ambiental y acompañamiento al Municipio, “llegó el tiempo de comprometernos a sumar fuerzas para consolidar una Agenda de Ambientalismo Popular que nos permita construir el Buen Vivir de nuestra Comunidad”.

Prensa Ministerio de Ambiente PBA