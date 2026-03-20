Comenzó la inscripción al V Congreso “Políticas para la Igualdad”

El Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Estela Díaz, anunció el comienzo de la inscripción al V Congreso “Políticas para la Igualdad. Estado presente” que se realizará los días 5 y 6 de junio en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata.

Con el objetivo de destacar el rol de las mujeres y diversidades en la economía, la edición 2026 lleva el título de “Políticas para la Igualdad: Producir, Trabajar y Cuidar.

Estado presente” y convoca a participar y presentar ponencias a personas de diversos sectores: organismos públicos, áreas de género municipales, referentas y referentes de los ámbitos legislativo, judicial, ejecutivo y sindical, mesas locales intersectoriales, observatorios, organizaciones sociales y comunitarias, colectivos feministas y de la diversidad, activistas, tesistas, investigadoras e investigadores, varones organizados por la igualdad, entre otros.

El Congreso es una iniciativa del gobierno bonaerense para compartir ideas y experiencias y producir conocimiento que contribuya al desarrollo de más y mejores políticas de género y diversidad. Las dos jornadas contarán con la participación de referentas y referentes internacionales, nacionales y provinciales, que expondrán en paneles y conferencias, y se realizarán las mesas temáticas, donde se presentarán los trabajos de aquellas personas que hayan enviado previamente los resúmenes de sus ponencias. También tendrán lugar ferias y eventos culturales abiertos al público general.

Los resúmenes de ponencias podrán enviarse hasta el 30 de abril a través de este enlace: formulario para el envío de trabajosPara participar como oyente se deberá completar el siguiente formulario: inscripción como oyenteLa primera circular con el detalle de las mesas temáticas y las pautas de participación se encuentra disponible en: web V Congreso Políticas para la IgualdadPara solicitar más información, escribir a: congreso2026.mujerespba@gmail.com

Min. Mujeres PBA