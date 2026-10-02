Comerciantes del centro de Paso del Rey reclaman por ola de robos que se producen durante la noche

La mayoría son en la modalidad “escruche”, es decir violentan puertas en momentos en que los locales están cerrados, produciendo roturas cuya reparación supera muchas veces el valor de lo robado. Este fin de semana se produjeron en el lado sur, días consecutivos. Estos hechos sucedieron frente a la delegación municipal de Paso del Rey y a tres cuadras de la comisaría 5ª de Moreno. Reclaman la presencia policial y el control de las personas que pernoctan en la vía pública en las inmediaciones. Los comerciantes esperan que no haya represalias por parte de la comuna a raíz de evidenciar la situación.

N. de P.: las deficiencias de audio son a raíz de la baja señal de conectividad.