Con la presencia del gobernador Kicillof se inauguró la nueva primaria Nº 25 del barrio Güemes

Este miércoles por la mañana, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró la nueva escuela primaria Nº 25 del barrio Güemes de General Rodríguez. Lo hizo acompañado por intendente municipal Mauro García y la directora General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires Flavia Terigi. Contaron con la asistencia de la comunidad educativa, además de funcionarios comunales y provinciales.

El establecimiento está ubicado sobre la calle El Quijote entre Aristóteles y Zuviría, a pocos metros de la Cañada del Bajo Hondo, que marca el límite con Moreno. Al igual que el Jardín Nº 929, fundado en el 2023, esperan también alumnos del distrito vecino.

Antes de esta actividad, inauguraron la base de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) en el antiguo destacamento policial del barrio Güemes, que estaba abandonado. También entregaron motos y patrulleros para la Policía. En este acto participó el ministro de Seguridad Javier Alonso y el fiscal general del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez Dr. Lucas Oyhanarte, entro otros.