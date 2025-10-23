Concluyó la segunda edición del Foro Provincial de Ciberseguridad

Organizado por la Subsecretaría de Gobierno Digital bonaerense y el UTN – Facultad Regional La Plata, el encuentro contó con la presencia de especialistas de los sectores público, privado y académico.

Los participantes destacaron la articulación Estado, academia y sector privado.Con la participación de más de doscientas personas inscriptas y una veintena de disertantes de los sectores público, privado y académico finalizó la segunda edición del Foro Provincial de Ciberseguridad, un encuentro destinado a compartir experiencias y debates sobre esta temática clave para la transformación digital.Desarrollado los días 21 y 22 de octubre en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional La Plata, el Foro fue organizado por la Subsecretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Gobierno bonaerense y la casa de altos estudios.

Durante el primer día del encuentro se abordaron temas como el ciberespacio y la ciberdefensa, los ataques a infraestructuras del sector público, la protección de la privacidad como base de la ciberseguridad pública, la identidad digital en la era de la inteligencia artificial, la evolución de la conectividad en la Provincia con Fortinet SD-WAN y los nuevos escenarios de criptodelitos en el ecosistema fintech, entre otros. En el segundo día, en tanto, se trató la investigación criminal, los nuevos escenarios tecnológicos, la inteligencia artificial, la ciberseguridad cuántica y las estrategias de prevención frente a fraudes y amenazas globales.

En el marco del encuentro también se realizó un taller a cargo del laboratorio LINES de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional La Plata destinado a generar conciencia acerca de los datos personales que son expuestos en el ciberespacio.

En referencia a la realización de esta segunda edición, la subsecretaria de Gobierno Digital, Sandra D’Agostino, afirmó: “Es un orgullo para nosotros seguir adelante con esta política de transformación digital en la provincia de Buenos Aires, por lo que es muy importante estar compartiendo este Foro con especialistas de distintos sectores y generar espacios de formación, articulación y debate para fortalecer el trabajo en materia de ciberseguridad”.Por parte del sector privado estuvieron presentes en el Foro representantes de las empresas Check Point, Hitachi, Fortinet, Telecom y Telefónica, así como referentes del Polo Tecnológico de La Plata. Asimismo, participaron de manera remota especialistas de España y Uruguay.

Las y los participantes de esta segunda edición del Foro coincidieron en la importancia de fortalecer el intercambio de debates y experiencias y la articulación entre el Estado, la academia y el sector privado para avanzar en una agenda común en materia de ciberseguridad.

gba.gob.ar