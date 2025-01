Conflicto entre la municipalidad y la UNM: Sin resolución de la justicia, un reclamo del rector

Posted on

El 4 de marzo del 2023, empleados y funcionarios de la municipalidad de Moreno ingresaron en la madrugada al terreno que tenía posesión la Universidad Nacional de Moreno. Está ubicado sobre la calle Merlo entre Corvalán y Remedios de Escalada de San Martín. Fue una clara usurpación.

Desde ese momento la casa de altos estudios intenta recuperar el predio, destinado a la ampliación de la Escuela Secundaria Politécnica y del Instituto Tecnológico. Desde el primer momento interviene la justicia. Antes de fin de año, y debido al avance de la obra que desarrolla la comuna para el edificio donde funcionará el Consejo Escolar, desde la UNM solicitó una medida de no innovar a través de los canales legales. No hubo respuesta y hay que esperar que finalice la feria judicial estival.

Durante la tarde de este martes 31 de diciembre el rector de la Universidad, Hugo Andrade realizó el siguiente posteo en su cuenta de Instagram:

“La obra financiada con el Fondo Educativo de Moreno que no aportará ninguna aula nueva a la educación pública del territorio y que por el contrario, ha de impedir que haya otras nuevas aulas provistas por la Universidad, no tiene feria como la justicia que debe decidir una medida cautelar que la paralice hasta que se resuelva la disputa por la titularidad del predio, ni tiene asueto como el que ha gozado toda la administración municipal este 31 diciembre de 2024 a las 8.30 hs.. Ojala los trabajadores de la Cooperativa YUNQUE reciban el salario correspondiente por trabajar este día feriado y que la larga jornada de hoy no les impida llegar a sus hogares a recibir el año nuevo en familia y con los mejores deseos.”

La construcción avanza con viento en popa ¿La terminarán antes de que el juez tome alguna decisión?