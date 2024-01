Continúa la campaña de de refuerzo de vacunación contra el Covid

Se puede asistir sin turno previo en todas las Unidades Sanitarias (US) del distrito

La Municipalidad de Moreno, a través de la Secretaría de Salud y Ambiente, actualizó los días y horarios de las Unidades Sanitarias (US) cabeceras de todas las localidades del distrito con el objetivo de vacunación y protección contra el Covid-19.

Se puede asistir sin turno previo en todas las US que cuentan con Centros de Testeo y Diagnóstico Covid. Si presenta dos o más de los siguientes síntomas consulte al sistema de salud y siga las recomendaciones médicas: Fiebre de 37,5 Cº, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea, vómitos y/o pérdida brusca de gusto y olfato.

¿Quiénes deben testearse?

Toda persona sintomática que pertenezca a alguno de estos grupos:

-Personas mayores de 50 años

-Personas que tengan condiciones de riesgo

-Personas que trabajen en establecimientos de Salud o en instituciones de larga estadía

-Personas que requieran internación por Infección Respiratoria Aguda

Asimismo, para prevenir el Covid-19, es importante asegurar el Esquema Primario de Vacunación Completo con dos (2) dosis y revisar la fecha del último refuerzo.

Esquema de refuerzos

-Personas mayores de 50 años, gestantes o inmunodeprimidas, refuerzo cada seis (6) meses. Quienes hayan recibido Sinopharm o posean enfermedades de inmunocompromiso el esquena primario es de tres (3) dosis.

-Personas menores de 50 años con enfermedades crónicas u obesidad y personal de la salud, refuerzo cada seis (6) meses y luego uno (1) cada año.

-Personas menores de 50 años sin enfermedades de base un (1) refuerzo cada año.

A continuación se detalla la ubicación, los días y horarios tanto de los centros de testeo y diagnostico como los de vacunación por localidad:

MORENO NORTE

Testeos y diagnósticos

-US Jardines: los sábados a las 9 horas. Larreta 3067, entre Otto Krause y Democracia.

-US 25 de Mayo: los martes y jueves 9 horas. Araucanos 237, entre Watt y Lamadrid.

-US La Perlita: los miércoles y viernes de 9 a 12 horas. 12 de Octubre 5560, entre Marcos del Bueno y Costa Rica.

-US Indaburu: los viernes a las 9 horas. Segurola 1475, entre Canadá y Echeverría

Vacunación

-US Los Paraísos: de lunes a viernes de 8 a 12 horas. El Salvador 6626.

MORENO CENTRO

-Hospital Luciano y Mariano De La Vega: de lunes a jueves de 8 a 12 horas. Av. Libertador 710.

-Vacunatorio Central: de lunes a viernes de 8.30 a 16 horas. Polo Sanitario. Libertador 750.

MORENO SUR

Testeos y diagnósticos

-US Lomas de Casasco: los lunes, miércoles y viernes a las 9 horas. San Pablo 2286.

-US La Victoria: los martes y sábados a las 9 horas. Guido Spano 986 y Elk Tiziano.

-US Juramento: los lunes y jueves a las 9 horas. Juramento 1719, esquina Castelli.

-US Atalaya: los lunes y vieres a las 13 horas. Arenales y Vacaro.

Vacunación

-US Casasco: de lunes a viernes de 9 a 16 horas y los sábados de 9 a 12.30 horas. San Pablo Esquina Ambrosetti.

PASO DEL REY

Testeos y diagnósticos

-US Cortés: los lunes y martes de 9 a 11 horas. Del Carril y Lobos.

-CIC Sanguinetti: los jueves a las 13 horas. Corrientes y Luther King.

Vacunación

-US Cortés: de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Del Carril y Lobos.

CUARTEL V

Testeos y diagnósticos

-US Parque del Oeste: los jueves y viernes a las 9 horas. Perito Moreno 5451, entre Bompland y Labarden.

-US Anderson: los lunes, jueves y sábados a las 8 horas. Discépolo 6702, esquina Granaderos.

-US Molina Campos: de lunes a viernes a las 9 horas. Ibarbourou 9547, esquina Portugal.

-US Los Hornos: los martes y jueves a las 9 horas. Miguel Lillo esquina Richieri.

Vacunación

-UPA 12: de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Ruta Provincial N° 24 al 7800.

-US Parque del Oeste: de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Perito Moreno 5451, entre Bompland y Labarden.

TRUJUI

Testeos y diagnósticos

-US San Carlos: de lunes a viernes de 8 a 8.30 horas. Juan de la Cierva esquina Paraguay.

-US La Fortuna: de lunes a viernes de 12 a 16 horas. Tablada 10523, entre A. Argentina y Puccini.

-US Mariló: los miércoles y viernes de 8 a 10 horas. Pinzón esquina Rosario.

-US Santa Brígida: los jueves de 13 a 16 horas. Moctezuma y Aeronáutica Argentina.

Vacunación

-Maternidad Estela de Carlotto: de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Los sábados de 8 a 12 horas. Albatros 7225.

FRANCISCO ÁLVAREZ – LA REJA

Testeos y diagnósticos

-US Villa Escobar: los martes y jueves a las 9 horas. Vidt e Hipócrates.

Vacunación

-US Altos de La Reja: de lunes a jueves de 8 a 12 horas. Pilcomayo esquina Salta y Benito Juárez.

