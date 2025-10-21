Continúan las mejoras y ampliaciones en establecimientos educativos

_Son obras financiadas a través del Fondo de Financiamiento Educativo_

El Municipio de Moreno, por decisión de la intendenta Mariel Fernández y, a través de la inversión del Fondo de Financiamiento Educativo, continúa con obras de ampliación y mejoras edilicias en jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias públicas en todas las localidades del distrito.

En Moreno Norte, se ejecutaron trabajos en la Escuela Secundaria N°7, que comprendieron la finalización de obra y la puesta en valor de la planta baja con siete aulas, una pequeña sala de máquinas y la ampliación de la cocina. También se realizaron tareas en la Escuela Primaria N°74, que incluyeron la colocación de chapas, la aplicación de membrana con foil de aluminio en muros de carga y el sellado de zinguerías.

En Moreno Centro, se efectuaron refacciones en la Escuela Primaria N°3, que incluyeron mejoras en los baños y la colocación de aires acondicionados en las aulas. También se realizaron trabajos en la Escuela Primaria N°58, con diversas refacciones y la construcción de un muro perimetral.En Moreno Sur, se concretaron arreglos en los baños y en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela Secundaria N°14.En Paso del Rey, la Escuela Primaria N°2 recibió refacciones generales por filtraciones y recubrimiento del tinglado.

En Cuartel V, se ejecutaron múltiples obras. En la Escuela Primaria N°5, se puso en valor la casa del casero y se refaccionó el patio. La Escuela Primaria N°69 fue intervenida con mejoras en baños, cocina y desagües pluviales, mientras que la Escuela Secundaria N°69 recibió arreglos en baños, filtraciones y muro perimetral. Además, se construyó un nuevo edificio para la Escuela Secundaria N°73, que cuenta con ocho aulas, núcleo sanitario y dependencias. También se realizaron refacciones en techos y baños del Jardín de Infantes Comunitario (JIC).En Trujui, se concretaron refacciones en los baños y la cocina de la Escuela Primaria N°68 y la Escuela Secundaria N°58. Asimismo, la Escuela Secundaria N°22 fue intervenida con reparaciones en techos y filtraciones, y en la Escuela Secundaria N°52 se finalizó la construcción de aulas, un núcleo sanitario y un patio exterior de hormigón llaneado con una superficie aproximada de 439 metros cuadrados.

En La Reja, avanza la construcción del nuevo edificio para el Jardín de Infantes N°932. Además, en la Escuela Secundaria N°35 se refaccionaron baños y se niveló el patio con un nuevo desagüe pluvial. Las obras incluyeron la construcción de cuatro aulas, un Salón de Usos Múltiples (SUM), cocina y dependencias.En Francisco Álvarez, se desarrolló la cuarta etapa del Jardín de Infantes N°953, que consistió en un edificio nuevo con seis aulas, Salón de Usos Múltiples (SUM), cocina y dependencias.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno

De esta manera, el Gobierno local garantiza espacios educativos de calidad que favorecen el desarrollo de la comunidad en condiciones dignas.