Conversatorio «Comunicación comunitaria desde la universidad, perspectivas y metodologías»

El miércoles 13 de agosto, de 14 a 15.30 horas (Arg.) en modalidad híbrida, se realizará el conversatorio 15 años de +E! Segundo encuentro de Reseña Activa «Comunicación comunitaria desde la universidad, perspectivas y metodologías».

El conversatorio se desarrollará en el marco de la lucha en defensa de las universidades públicas de Argentina y frente al avasallamiento político (simbólico, estructural y financiero) de lo público en general.

Girará en torno a definiciones, metodologías, herramientas y horizontes de las prácticas universitarias de comunicación comunitaria. Se repasará la trayectoria de más de 20 años del Área de Comunicación Comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Se abordará la dimensión comunicacional de la extensión como consustancial a la definición misma de extensión universitaria.

Participarán Patricia Fasano, Doctora (UFRGS) y Magister en Antropología Social (UNAM) y Licenciada en Ciencias de la Información (UNER), docente de grado y posgrado de Antropología Social, Etnografía y estudios etnográficos de la comunicación popular, coordinadora del Área de Comunicación Comunitaria (UNER) y titular de la cátedra Antropología de la Licenciatura en Comunicación Social (UNER), y Marianela Morzán, Licenciada en Comunicación Social (UNER), docente en el área de Comunicación Comunitaria de la UNER y coordinadora del área de Comunicación en la Secretaría de Vinculación Tecnológica e Innovación (UNL).

El conversatorio es gratuito y requieren inscripción mediante formulario en línea. Presencial en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas (Moreno 2557), Santa Fe. Virtual: acceder a Zoom https://unl-edu-ar.zoom.us/j/86502677011 / ID de reunión: 865 0267 7011.

Organizan:

* +E : Revista de Extensión Universitaria. Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional del Litoral.

* Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

