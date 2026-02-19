Cortes de luz prolongados o reiterados: cómo hacer el reclamo de forma ágil

El ENRE agilizó el trámite para denunciar cortes del servicio eléctrico que se extienden 15 horas ininterrumpidas o más, o que se repiten cuatro veces o más en un mismo mes calendario.

Autogestión de Reclamos CP – CR se llama la herramienta que el ENRE implementó a mediados de diciembre pasado para agilizar la tramitación del reclamo del resarcimiento que EDENOR y EDESUR deben pagar a los usuarios afectados por cortes prolongados y/o cortes reiterados del suministro eléctrico.

Desde entonces, basta con completar el formulario correspondiente — aquél por corte prolongado o aquél por cortes reiterados— con los siguientes datos:Nombre de la empresa proveedora: EDENOR o EDESUR; número de usuario;últimos tres números del medidor (figuran en la parte superior de la factura);número(s) de reclamo realizado ante la empresa, salvo habitantes de las islas del Delta del Paraná 1;la/s fecha/s y hora/s de inicio del/ los corte/s;la/s fecha/s y hora/s de la finalización del/los corte/s.

Antes de presentar un reclamo por la interrupción del servicio eléctrico, el usuario debe descartar dos escenarios posibles:

1-. La interrupción fue ocasionada por la conexión irregular de algún artefacto o por algún desperfecto en el tablero general, los fusibles o la llave termomagnética.

2-. El corte es programado. En este punto vale recordar que EDENOR y EDESUR deben notificar —con al menos 48 horas de antelación— toda interrupción del servicio por alguna obra planificada.Si constató que el problema es de origen externo y si no recibió ningún aviso de corte programado, el usuario debe reclamar primero ante la prestadora por la falta de suministro, y conservar el número de cada reclamo.

Si además la interrupción padecida se extiende 15 horas ininterrumpidas o más, o si el usuario registra cuatro o más cortes en un mismo mes calendario, la empresa debe efectuar un resarcimiento por la energía no suministrada. Para cobrarlo, el usuario debe iniciar el reclamo ante el ENRE.

El trámite paso a paso

El usuario completa:el formulario para cortes prolongados, o el formulario para cortes reiterados.

El ENRE notifica el procedimiento que se aplicará.Si el resultado es favorable, la distribuidora resarcirá al usuario con la sanción correspondiente, valorizada en pesos en su factura. Si el reintegro excede el importe de esa factura, la prestataria lo acreditará en la o las liquidaciones siguientes.

Estos usuarios de EDENOR pueden recurrir directamente el ENRE, sin necesidad de reclamar antes a la distribuidora, según establece la Resolución Nº 149/2025.

