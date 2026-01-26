Crisis en los institutos de menores: Se fugaron 29 adolescentes en menos de un mes, 5 de Moreno

Los centros de contención, que dependen del ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, están desbordados. Además de falta de personal y problemas de infraestructura, el sistema muestra medidas disciplinarias laxas. Hubo 29 fugas en menos de un mes, cinco de ellos de adolescentes de Moreno con graves transgresiones a la ley penal.

Un informe del medio provincial Realpolitik (https://realpolitik.com.ar/nota/70337/otro-record-de-andres-larroque-el-opnya-registro-doce-profugos-en-once-dias/) siguió el tema desde mediados del mes de octubre pasado. Hasta el 17 de noviembre se habían fugado 17 jóvenes de los centros de contención desperdigados en la provincia. Casi uno por día. Estos institutos dependen del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia que conduce Andrea Cáceres y que responde al ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia y una de las principales espadas políticas del gobernador Axel Kicillof, Andrés “Cuervo” Larroque.

Estas dependencias albergan a adolescentes en conflicto con la ley penal y son internados por orden de la justicia. La mayoría están imputados en delitos graves. Una vez que trascendieron las evasiones, el sistema se ajustó y las medidas de seguridad se incrementaron. Pero lo habrían hecho en detrimento de los trabajadores, que habrían sufrido, principalmente, la extensión de la jornada laboral sin que eso se refleje en el salario. Además reportan medidas disciplinarias más leves para “seducir” a los internos que el escape no es una buena opción. Una estructura colapsada, sometida a presión, solamente puede tener como resultado un quiebre. Y es lo que pasó.

En los últimos 10 días del año pasado se produjeron 12 nuevas fugas. Cuatro de ellas en el centro de contención de Mercedes y otra de Malvinas Argentinas. Estos jóvenes están procesados en la justicia del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Estas situaciones motivaron un enorme malestar en el régimen penal juvenil de la región, también desbordado. Moreno y General Rodríguez suman más de un millón de habitantes, de los cuales, en promedio el 32% son menores de 18 años, según datos del INDEC del 2022. Solo funciona una fiscalía de menores, dos defensorías y un Juzgado de Garantías en turno permanente.

Al menos dos de los evadidos estaban vinculados a la venta de drogas en el barrio Nuevo Casasco, en la zona sur de Moreno. Estos adolescentes (un hombre y una mujer, vinculados por linaje familiar) tienen un historial delictivo de altísima violencia. Nuevamente estarían sembrando el terror en la zona. Y hasta el momento permanecen libres.

Otro de los fugados estaba acusado también de comercialización de estupefacientes y un homicidio en grado de tentativa. Las fuentes consultadas lo señalan como protagonista de un grave suceso ocurrido en los últimos días. Estamos en proceso de chequeo de información.

La historia criminal de la provincia de Buenos Aires está plagada de ejemplos de menores acusados en causas judiciales graves que evadieron los alojamientos en centros de contención para volver a delinquir. Algunos de ellos terminaron en hechos de sangre. El dicho “Vuelven de los institutos más rápido que el patrullero que los llevó” muchas veces es una triste realidad.

En medio de un nuevo debate por la baja de la edad de imputabilidad, que sin dudas es necesaria dado el contexto social que atravesamos desde hace al menos una década, es claro que el sistema de centros de contenciones penales tanto nacional como provincial no está preparado. Ni siquiera para la normativa actual.

En la provincia la falta de recursos asignados, como así también de personal y de instituciones destinadas para tal fin, es evidente. Son temas que muchas veces están barridos bajo la alfombra, lejos de la luz pública. Pero sin dudas la pronta solución a este tema es una de las patas fundamentales para reconstruir una sociedad de derechos donde el respeto a la ley, la prevención y la represión del delito son trascendentales.