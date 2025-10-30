Cronograma de actividades de Una Noche en los Museos de Luján

El Municipio informa el cronograma completo de Una Noche en los Museos, una propuesta cultural, libre y gratuita, que se desarrollará el sábado 1 de noviembre de 18 a 00 horas en distintos puntos de la ciudad.

El objetivo de este evento es promover la riqueza del patrimonio cultural de Luján a través de la apertura de sus museos e instituciones con actividades para toda la comunidad.

En ese sentido, el cronograma de la noche es el siguiente:

Museo de Bellas Artes (9 de Julio 863) Abierto de 18 a 00.

– 20 horas: habrá un recorrido por la muestra «El Gesto Humano”, a cargo de los artistas Mauricio Nizzero y Santiago Raffo.

– 21 horas: pintura en vivo de los artistas Juan Pablo Díz y Pablo Martin.

Complejo Museográfico Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri 917) Abierto de 18 a 23 horas.

A lo largo de la noche, habrá participantes del seminario de teatro vestidos de época interactuando con el público. También habrá stand fijos:

– En el Museo de Transportes, trabajadores de la biblioteca y archivo del complejo.

– En el Patio Malvinas, habrá representantes del Centro de Formación Profesional CFP N° 402.

– Integrantes de la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos y Desaparecidos de Luján.

– Referentes de la Organización local de Derechos Humanos que milita la Memoria sobre lo acontecido durante la última dictadura cívico militar, con el fin de transmitir en la ciudad la Verdad y avanzar en el camino de la Justicia para las y los 26 detenidos desaparecidos de Luján y para las y los 30.000.

– Ministerio de la Mujer y Géneros de la Provincia de Buenos Aires.

Además, se desarrollarán los siguientes espectáculos:

– 18 horas: en el Patio Malvinas se presentará un ensamble juvenil, la Orquesta Provincial de Niñez y Adolescentes de Parque Laza y barrio Ameghino.

– 19.30 horas: el Coro Amuyén se presentará en el Salón Cultural.

– 20.30 horas: se realizará una presentación del Ballet Municipal de Luján.

Museo de la Ciudad (Parque Ameghino) Abierto de 18 a 00 horas.

A las 20 horas, Alfredo Spitale ofrecerá el concierto de piano “Música para tecla español” en homenaje al músico español Padre Antonio Soler, acompañado por Dolores de Urquiza, ejecutante de castañuelas.

Además, de 18 a 00 horas, en el Parque Ameghino estarán la Feria Gastronómica y la Feria de la Economía Popular, mientras que en la Plaza Belgrano habrá una exposición de autos clásicos.

Cripta de la Basílica (San Martín 51) Abierto de 19 a 23 horas.

Se podrá recorrer la cripta, el museo y el claustro.

Museo Casa de Ameghino (Las Heras 466) De 18 a 00 horas.

Recorrido libre por las salas del museo.

Museo ferroviario (Cabildante Romero 72) Abierto de 19 a 22:30 horas.

A las 19:30 horas se desarrollará la charla: «Patrimonio Ferroviario: los trabajadores ferroviarios como custodios y portadores de su historia», a cargo de Alejandra Hernández.

Colegio Nuestra Señora de Luján – Hermanos Maristas (San Martín 51) Abierto de 19 a 00 horas.

El patio interno y el museo permanecerán abiertos. También habrá proyecciones de videos institucionales, alumnos cantando, y aulas recreando la época del comienzo del colegio y el pupilado.

Historial Marista Villa San José (Champagnat 55) Abierto de 19:30 a 22:30 horas.

Habrá dos recorridos, a las 20 y 21 horas.

Escuela Normal Superior Florentino Ameghino (Av. España 801) Abierta de 19 a 23 horas.

Durante la jornada habrá una exposición sobre la vida y obra de Florentino Ameghino. Además estará abierta la biblioteca, donde se mostrarán ejemplares antiguos. También, habrá recorridos por la escuela a cargo de alumnos de la orientación en Turismo y actividades en el laboratorio.

Escuela de arte Pipo Ferrari (Lavalle 274) Abierta de 19 a 00 horas.

Se realizará una muestra colectiva de Artes Visuales con obras de docentes, ex docentes y egresados de la Escuela.

Además, habrá recorridos por la escuela, presentaciones musicales en vivo a cargo de estudiantes y egresados del Profesorado de Música Popular, y se exhibirán proyectos de Diseño Gráfico.

Para más información, las y los interesados podrán ingresar a las redes sociales de la Secretaría de Culturas y Turismo: @culturasyturismolujan en Instagram; y del Municipio de Luján: @municipiodelujan

