Cuatro detenidos y droga, armas y dinero secuestrados durante un operativo antidrogas en Cuartel V

Cinco allanamientos realizados en el barrio 23 de Diciembre permitieron secuestrar más de 200 gramos de cocaína, cerca de 765 gramos de marihuana, cuatro armas de fuego, dinero en efectivo y elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes. Cuatro hombres fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia.

Un operativo llevado adelante por efectivos de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Delegación Moreno y General Rodríguez, culminó con cuatro personas aprehendidas y el secuestro de drogas, armas de fuego, dinero y otros elementos vinculados, según la investigación, con la comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos se realizaron en cinco domicilios del barrio 23 de Diciembre, en la localidad morenense de Cuartel V, en el marco de una investigación iniciada a partir de denuncias y tareas de inteligencia relacionadas con la presunta venta de drogas al menudeo en distintos puntos de la zona.

De acuerdo con los datos obtenidos de fuentes vinculadas a la pesquisa, la investigación, que se desarrolló por tres meses, permitió establecer la existencia de distintos puntos de venta y detectar movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes. También se realizaron procedimientos denominados de «comprador previo», mediante los cuales se interceptó a personas que habían adquirido sustancias.

La pesquisa habría permitido determinar que la actividad investigada se desarrollaba principalmente en los barrios 23 de Diciembre y Primero de Marzo. Los investigadores también identificaron distintos inmuebles que, según la hipótesis de la causa, eran utilizados para la venta y el almacenamiento de drogas.

Durante los cinco allanamientos fueron secuestrados 206,31 gramos de cocaína, distribuidos en 1.271 envoltorios, y 764,75 gramos de marihuana, fraccionados en 840 envoltorios. También se incautaron 43.600 pesos en efectivo, ocho teléfonos celulares, cuatro armas de fuego, una balanza de precisión, elementos destinados al fraccionamiento de sustancias y una camioneta Chevrolet S10.

Según la investigación, uno de los lugares allanados funcionaría como punto de venta y otro inmueble habría sido utilizado para ocultar elementos vinculados con la actividad investigada. La información obtenida también menciona una rotisería que habría sido utilizada como fachada para ocultar parte de las maniobras, aunque esta circunstancia forma parte de las hipótesis incorporadas al expediente judicial.

Como resultado del operativo fueron aprehendidos Sixto Benítez, de 61 años; Gilberto Ramón Añasco, de 38; Derli Ramón Reyes Vázquez, de 25; y Junior Jovany Cardozo Rodas, de 21 años. Los cuatro son de nacionalidad paraguaya y, según consta en el informe, se desempeñarían como changarines y albañiles.

La causa quedó radicada ante UFI N° 12, especializada en estupefacientes, a cargo del fiscal Ezequiel Freydier, y el Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial Moreno y General Rodríguez, bajo la responsabilidad de la jueza Adriana Alicia Julián.

Los cuatro aprehendidos quedaron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la pluralidad de intervinientes y por haberse cometido en cercanías de un centro asistencial, en concurso real con tenencia de armas de fuego de uso civil y de uso civil condicional y supresión de la numeración de un objeto registral.

Los elementos secuestrados fueron incorporados a la causa como evidencia de la actividad investigada. Ahora será la Justicia la que deberá determinar la responsabilidad de cada uno de los imputados y la situación procesal que corresponda.