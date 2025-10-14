De Moreno a Jujuy: las orquestas locales participaron del histórico encuentro Tantanakuy

_Las y los músicos morenenses llevaron su arte y su identidad cultural a uno de los festivales más emblemáticos del país_

En el marco del Proyecto “Raíces” Orquestas de Música Popular, músicas y músicos locales viajaron a la provincia de Jujuy con el acompañamiento del Municipio de Moreno, para participar del Tantanakuy. Se trata de uno de los encuentros culturales más representativos de la música de raíz latinoamericana, celebrado en la Quebrada de Humahuaca. Este evento, cuyo nombre en quechua significa “encuentro de unos con otros”, reúne cada año a artistas de todo el país en una experiencia colectiva que combina música, identidad y tradición.Integrantes de distintas orquestas participaron de la edición N° 43 del Tantanakuy, realizado en la Casa de Don Jaime Torres, donde fueron recibidos por sus hijos Claudia y Juan Cruz Torres. Allí se desarrollaron talleres de canto en caja, ritmos folclóricos, artesanías y dibujo, además de presentaciones de danza y música. En ese mismo espacio, que cuenta con una sala de grabación, el grupo registró un tema en estudio, sumando una nueva experiencia a su recorrido artístico.

Previo a su presentación en el festival, la delegación morenense inició su recorrido en la provincia de Salta, donde ofreció un taller y un concierto. Fue una jornada de intercambio artístico y pedagógico que buscó fomentar la creación de una orquesta local, en la que las y los músicos de Moreno dejaron su huella a través de la colaboración y el aprendizaje compartido.

Durante la gira, también realizaron una breve parada en Purmamarca antes de llegar a Humahuaca, donde fueron recibidos por la intendenta Karina Paniagua y el secretario de Cultura y Educación, Marcelo Cáceres, quienes ofrecieron a la comitiva una cena de bienvenida. En esa ciudad grabaron dos videos musicales: uno en el Monumento a los Héroes de la Independencia, en pleno centro histórico y otro en Hornocal, a más de 4.300 metros de altura, donde interpretaron su repertorio en un escenario natural imponente.

El viaje concluyó con un concierto compartido en Tilcara, junto a la Orquesta del Centro Cultural Capec –Centro Andino Para la Educación y la Cultura- y un coro de niñas y niños locales.

Este cierre permitió consolidar un intercambio artístico y humano que fortaleció los lazos entre ambos territorios y reafirmó el valor del trabajo colectivo.Desde el Gobierno encabezado por Mariel Fernández se impulsa el Programa Municipal de Orquestas Populares que tiene como objetivo principal brindar acceso a la educación musical y a la práctica orquestal a las y los vecinos, especialmente a niños, niñas y jóvenes.

Se enfoca en la creación y fortalecimiento de orquestas, la entrega de instrumentos y la promoción de espacios de encuentro cultural y comunitario.Cada viaje, cada nota y cada escenario reafirman que en Moreno la cultura crece cuando se comparte y que la música sigue siendo un puente que une territorios, generaciones y comunidades en una misma melodía de identidad y encuentro.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno