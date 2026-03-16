Decisión Niñez: proyectos que se hacen realidad y nueva convocatoria 2026

El Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) puso en marcha la convocatoria al programa Decisión Niñez, que en 2025 alcanzó un récord de participación con 11.578 chicos y chicas inscriptos de 126 municipios bonaerenses.

Decisión Niñez funciona como un presupuesto participativo en el que chicos de entre 8 y 17 años, con residencia en la Provincia, deciden de manera directa no solo las propuestas si no que eligen luego cuáles serán financiadas en cada región. Para anotarse solo hay que seguir los pasos indicados en el siguiente enlace:

https://www.gba.gob.ar/desarrollo_de_la_comunidad/decision_ninez

“Si tienen una idea para su escuela, su club, su plaza o cualquier ámbito de la comunidad no duden en anotarse en Decisión Niñez”, instó Andrea Cáceres, directora Ejecutiva del OPNyA.

“Los chicos tienen muchísimo para aportar y tanto los referentes adultos como los trabajadores del programa los van a acompañar en un proceso que está al alcance de todos”, asegura Cáceres.Además la funcionaria destacó:

“Las respuestas que recibimos año tras año nos generan una satisfacción enorme y lo que es mucho más importante, vemos la alegría de los niños, niñas y adolescentes cuando ven que su proyecto se desarrolla”. En ediciones anteriores, en Saladillo presentaron la idea de hacer un taller de panadería.

“Cuando se realizó la asamblea y se eligió nuestro proyecto, nos pusimos muy contentos”, relata Matías, uno de los chicos que asiste a la sede del Programa Envión de esa ciudad y participó de Decisión Niñez.Con el financiamiento compraron una amasadora y herramientas que sumadas a un horno con el que contaban, les permitió llevar adelante el taller donde ahora producen facturas, panes y budines para sus familias.

“Me gusta venir porque puedo estar con amigos, divertirme y además sentir que estoy haciendo algo útil para mi familia y otras familias. Y aprendo también algo que quizás me sirva en el futuro”, asegura Alex. “Yo no dudaría en volver a anotarme con otra idea”, cierra el joven.

En Ensenada, estudiantes del Centro Educativos Complementario (CEC) Nº 802 crearon una radio abierta: la compra de una consola, micrófonos y una notebook garantizó un espacio educativo y cultural que cubre ferias y hace entrevistas a la comunidad. “Nos encanta hacer radio en fechas importantes y cubrir eventos”, cuenta Rodrigo, participante del taller.

En Colón, la escuela Primaria Nº 6 mejoró su huerta con un invernadero financiado por el programa. Los fondos les permitieron adquirir los materiales tales como maderas, mallas, nylons, bisagras y pintura antioxidante, y además acceder a mejores herramientas para el cuidado y mantenimiento de la huerta: palas, rastrillo, guantes, entre otros.

Por su parte, en el Centro Integrador Comunitario de Villa Ángela, en Pehuajó, gracias a sus ideas solidarias y al dinero obtenido, avanzaron en la construcción de atriles adaptados para chicos y chicas en silla de ruedas. Se trata de una herramienta clave para facilitar el acceso al arte y la expresión mediante el dibujo y la pintura, derribando barreras físicas y promoviendo la igualdad de oportunidades.

Crecimiento y alcance territorial: más voces, más diversidad Desde su puesta en marcha en 2022, Decisión Niñez registró un crecimiento sostenido: pasó de 3.800 inscriptos en 2022 a 11.578 en 2025 —más del 300%— y se expandió de 102 a 126 municipios.

En 2025 se presentaron 1.010 propuestas, un récord por tercer año consecutivo, con 374 iniciativas de niñas y niños de 8 a 12 años y 636 de adolescentes de 13 a 17.

“La experiencia demuestra que el interés sigue en aumento y que logramos una presencia cada vez más federal”, indica Andrea Cáceres.

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