Denunciaron a la ex Gran Hermano Romina Uhrig y a otro influencer morenense por promocionar sitios de juegos on line ilegales

La municipalidad de Moreno radicó la semana pasada una denuncia en los Juzgados Correccionales del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Acusan a la ex participante de Gran Hermano edición 2022, ex diputada nacional, ex secretaria de Producción de la municipalidad de Moreno, ex precanditada a concejal 2021 y ex pareja del ex intendente Walter Festa, Romina Uhrig y al influencer morenense Germán García de promocionar sitios de juegos y apuestas on line sin autorización para operar. Solicitan que además de la pena (que sería económica, no privativa de la libertad) se les bloqueen los perfiles en las redes sociales.

En medio de la preocupación del crecimiento de la ludopatía, sobre todo en la franja adolescente, en estas últimas horas se conoció una denuncia de la municipalidad de Moreno contra dos “influencers”, con domicilios en el distrito. Se trata de Germán García (@germancitoog en redes sociales) y de Romina Uhrig. Germán Gustavo García es consejero escolar suplente de Moreno. Participó de las elecciones del 2023 dentro del armado local de La Libertad Avanza.

Romina Uhrig obtuvo notoriedad nacional a través de su participación en la edición 2022 del reality “Gran Hermano”, donde llegó a instancias finales. Antes se había desempeñado como diputada nacional por el Frente de Todos (la vertiente kirchnerista) en el período 2019 – 2021. Había asumido como suplente. Su paso por la cámara baja fue intrascendente. Por ejemplo cuando se votó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, finalmente aprobada, se ausentó del recinto. En el 2017 uno de los fuertes de su campaña estuvo vinculada a los “pañuelos verdes”. Luego declaró que estando embarazada, había reconsiderado su posición. Le llovieron fuertes críticas.

En el 2021 fue precandidata a concejal de Moreno por un partido vecinal. Aunque logró superar el 1.5% de los votos necesarios para participar de las generales, el posterior desempeño fue paupérrimo. Uhrig saltó a la arena política de la mano de Walter Festa, intendente de Moreno entre los años 2015 y 2019. Fueron pareja y posteriormente hubo casamiento. En esos años Uhrig desempeñó distintos cargos en la municipalidad, llegando a ostentar el cargo de secretaría de Producción, Comercio e Industria. Cuando terminó su mandato como diputada nacional el 10 de diciembre del 2021 fue contratada por el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires (IPS). Era personal de “gabinete”, adscripta a la presidencia del organismo. El vínculo cesó el 1º de octubre del 2022 cuando ingresó a Gran Hermano. También habría tenido un emprendimiento vinculado a su profesión: manicura.

La denuncia radicada la semana pasada en los Juzgados Correccionales del Departamento Judicial de Moreno apunta a la comisión “infracciones tipificadas en los artículos 4 inc. B, y art. 10 de la ley 13.470”. La ley provincial 13.470 versa sobre la prevención y represión del juego de azar ilegal. El artículo 4 reza “Será reprimido con arresto de un (1) mes a un (1) año y/o multa de cincuenta (50) a quinientos (500) salarios mínimos de un Agente de la Administración Pública, a quien infringiendo la presente Ley: a) Organizare, explotare y/o financiare, por cuenta propia o ajena, juegos de azar o de apuestas mutuas y/o actividades conexas, sin la correspondiente autorización, habilitación o licencia otorgada por la Autoridad competente. b) Promoviere, comercializare u ofertare los sorteos o juegos a los que se refiere el inciso anterior.” El artículo 10 señala “Se elevará al doble el mínimo y en un tercio el máximo de las penas previstas, en los siguientes casos: a) Cuando la persona mayor de dieciocho (18) años que incurriere en alguna infracción a la presente Ley, se valiere, se sirviere, o determinare directamente la intervención de un menor de dieciocho (18) años, de una persona con capacidad diferente, o de un incapaz. b) Cuando el que incurriere en alguna infracción al artículo 4° y/o 5° de presente Ley, fuere funcionario público. Además, sufrirá inhabilitación especial de tres (3) meses a un (1) año para ocupar cargos públicos. c) Cuando el que incurriere en infracción a la presente Ley, fuere una persona física o jurídica autorizada por el Estado para la administración, organización y/o explotación de juegos de azar, como así también sus representantes legales. Esta pena será independiente de las sanciones que pudieren corresponder en sede administrativa. Asimismo y para el caso que la normativa administrativa específica no tuviera previsto sanción alguna, los mismos sufrirán además inhabilitación de entre seis (6) meses y tres (3) años para el desempeño de la actividad respectiva”.

Los hechos considerados están explicitados en el escrito presentado ante la justicia “En este orden de ideas, la Sra. Uhrig, Romina Maricel, haciendo uso de su calidad de figura pública, contando con más 1,6 millones seguidores en sus redes sociales ha promocionado, en diversas ocasiones, juegos online. De igual forma, ha obrado el Sr. García, Germán, quien cuenta con 314.000 seguidores en instagram, 724.000 en Tiktok y 348.000 en Youtube, promocionando y ofreciendo descuentos para fomentar y proliferar el uso y consumo de este tipo de plataformas.

Dada la notoriedad y el estado público que tomaron este tipo de actos, materializados vía redes sociales, es que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Municipio de Moreno, pudo observar que las publicaciones de estos influencers tienen diversas particularidades, en el caso de ambos denunciados, se efectúan diariamente a través de historias de Instagram, las cuales cuentan con una vigencia de 24hs, a diferencia de lo que sucede al postear una imagen en el perfil (feed).

Otra confluencia entre los denunciados refiere a que ambos comparten un enlace en sus historias que se direccionan automáticamente a la página de juegos online, o en su defecto, viabilizan el contacto con “cajeros” mediante whatssapp.

Así las cosas, con fecha 03/07/2024 la Sra. Uhrig posteó una imagen de ella con un enlace con iconos de dólares. El enlace automáticamente pone en contacto al usuario con un cajero, para que por mensajería instantánea vía whatsapp, cualquier persona comience a jugar. Algo llamativo de este caso particular, es que no fue necesario que la “influencer” mencione o haga alusión directa alguna a la promoción, con el mero uso del ícono los seguidores pueden inferir el producto que se está promocionando. Esta metodología denota la clara connivencia, regularidad y “normalidad” con la que la figura pública promueve la utilización de estas páginas.

En igual fecha, el Sr. García también posteó una historia en igual sentido, pero en formato video y con la diferencia que no sólo incluía un enlace con acceso directo, sino que, ofrecía una bonificación del 20% que se adquiere si se ingresa a su nombre. En término estricto, en el video, anunciaba lo siguiente: “Hoy hice $66.000 con el link de la suerte, amigo. Si vos querés ganar como yo, acá te dejo nuevamente el link y aprovechen que si van de mi parte van a tener 20% de bonificación. Amigos, la suerte hoy está acá. Vayan tranquilos, jueguen seguros y recuerden jugar con moderación, pero la suerte está acá”. En el video se observa una imagen de la cuenta del influencer en “Mercado Pago”, lo cual no es un dato menor, dado que la posibilidad de crear una cuenta en dicha billetera virtual implica que se pueda contraer un crédito sin restricción etaria (es decir, personas menores de edad también pueden acceder).

Amén de las diferentes estrategias comerciales que desarrolla cada uno de los denunciados, existe un denominador común: ambas figuras públicas son oriundas del partido bonaerense de Moreno, tienen domicilio en nuestro distrito y apuntan a una franja etaria que ronda entre los 13 y 30 años”.

Cabe destacar que la denuncia apunta contra el juego que no cuenta con autorización del Estado, por lo tanto ilegal. Hay proliferación de páginas web y a través de mensajería (como Whatsapp) que no tienen ningún tipo de control. Permiten que apuesten menores de edad, cuestión expresamente prohibida por ley. Lo que genera que asuman deudas impagables.

El pedido de sanción por esta denuncia impulsada por la comuna morenense es principalmente económico (no se consideraría una pena privativa de la libertad) y el bloqueo de las redes sociales de ambos influencers. La decisión la debe tomar un juez correccional del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.

No es la única causa que se tramita en la justicia que involucra a Romina Uhrig. Una se tramita en la provincia por Enriquecimiento Ilícito y es investigada junto a Walter Festa. La otra en el ámbito Federal, por Lavado de Activos. También Festa es objeto de pesquisa.