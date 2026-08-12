Denunciaron a un concejal de General Rodríguez por presuntos vínculos con el narcomenudeo

El secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal del municipio, Nicolás Rapazzo, presentó una denuncia ante la Justicia contra Javier Tarragona, concejal de Fuerza Patria. Según el escrito, un vecino lo señaló como presunto integrante de una organización dedicada a la comercialización de drogas en el distrito. La acusación también menciona una supuesta vinculación con personas que residirían en el country Terravista.

El concejal de General Rodríguez Javier Tarragona, de Fuerza Patria, fue denunciado ante la Justicia por presuntos vínculos con una organización dedicada al narcomenudeo en el distrito. La presentación fue realizada por Nicolás Rapazzo, secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal del municipio y exintegrante del Ministerio Público Fiscal.

Tarragona asumió como concejal en 2023. Previamente, entre 2020 y ese año, se desempeñó como secretario privado del intendente Mauro García. Tanto el jefe comunal como Rapazzo y el edil denunciado pertenecen a Fuerza Patria.

La denuncia fue presentada durante la mañana de este martes ante la UFI N° 12 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, especializada en la temática y a cargo del fiscal Ezequiel Freyder.

Según consta en el escrito, la información que motivó la presentación surgió del testimonio de un vecino que decidió preservar su identidad por temor a posibles represalias. De acuerdo con Rapazzo, el hombre relató lo que calificó como “hechos de extrema gravedad institucional”.

Siempre según la denuncia, el testigo aseguró que Tarragona “forma parte de una asociación ilícita que se dedica a la comercialización de estupefacientes en General Rodríguez”, y que esa organización tendría distintos puntos de venta de droga en barrios del distrito.

El vecino también habría señalado que el concejal respondería a un grupo de personas que “manejan la droga en Rodríguez”. En ese contexto, sostuvo que Tarragona habría intentado obtener información sobre allanamientos que iban a realizarse en el distrito con el objetivo de alertar previamente a sus presuntos jefes.

Uno de los puntos más graves de la acusación sostiene que el edil tendría a su cargo el supuesto “manejo de una cocina de cocaína” en el territorio. El denunciante también habría aportado información sobre vehículos utilizados por Tarragona y números telefónicos que, según su relato, serían empleados para comunicarse con los presuntos líderes de la organización.

La presentación también menciona un supuesto enriquecimiento ilícito del concejal que estaría relacionado con la actividad delictiva denunciada. Rapazzo, por su parte, entregó información de carácter confidencial en un sobre cerrado y solicitó a la fiscalía la adopción de medidas urgentes para evitar posibles filtraciones que pudieran afectar la investigación.

A partir de la presentación, la Justicia inició actuaciones para establecer la veracidad de las acusaciones, determinar eventuales responsabilidades y avanzar en la identificación de las personas que, según el testimonio incorporado a la denuncia, estarían vinculadas al presunto esquema de comercialización de drogas.

Rapazzo, quien integró durante 16 años el Ministerio Público Fiscal, explicó que el testimonio llegó a través de un sistema de denuncias anónimas implementado durante su gestión al frente del área de Seguridad.

“Yo no trabajo para la política, trabajo para los vecinos. Cuando asumí, mi prioridad fue la lucha contra el narcotráfico y el intendente me dio su total apoyo. Caiga quien caiga”, afirmó Rapazzo a Infobae al referirse a la denuncia contra quien fuera secretario privado de García. En comunicación con Rappazzo, declinó ampliar declaraciones con los medios locales.

Por su parte, Tarragona mantuvo actividad habitual en sus redes sociales durante las últimas jornadas. No hizo referencia a la denuncia y tampoco atendió a este medio para ejercer su derecho a réplica.