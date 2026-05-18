Policiales

Desarticularon una organización narcocriminal y detuvieron a cinco personas

Posted on by rodrigos
18
May

En el marco de un trabajo articulado entre el Municipio de General Rodríguez, la División de Ejecución de Capturas de la Policía Bonaerense y la Fiscalía Especializada en Narcotráfico, se logró desarticular una organización dedicada a la distribución de cocaína en el distrito.

La investigación permitió establecer que la droga provenía desde las localidades de José C. Paz y Cuartel V, en Moreno, desde donde era trasladada para su comercialización en General Rodríguez.

Como resultado de los operativos, se realizaron allanamientos simultáneos en José C. Paz y Cuartel V, donde fueron detenidas cinco personas vinculadas a la organización delictiva.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 498 dosis de cocaína, una motocicleta con pedido de secuestro, 34 municiones de grueso calibre, dinero en efectivo y teléfonos celulares que serán incorporados a la investigación para continuar avanzando sobre la estructura de la organización.

Desde el Municipio destacaron la importancia del trabajo coordinado entre las distintas áreas policiales y judiciales para fortalecer la seguridad y continuar desarrollando acciones que contribuyan a la tranquilidad de los vecinos y vecinas de General Rodríguez

Municipalidad de General Rodríguez