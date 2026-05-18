Desarticularon una organización narcocriminal y detuvieron a cinco personas

En el marco de un trabajo articulado entre el Municipio de General Rodríguez, la División de Ejecución de Capturas de la Policía Bonaerense y la Fiscalía Especializada en Narcotráfico, se logró desarticular una organización dedicada a la distribución de cocaína en el distrito.

La investigación permitió establecer que la droga provenía desde las localidades de José C. Paz y Cuartel V, en Moreno, desde donde era trasladada para su comercialización en General Rodríguez.

Como resultado de los operativos, se realizaron allanamientos simultáneos en José C. Paz y Cuartel V, donde fueron detenidas cinco personas vinculadas a la organización delictiva.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 498 dosis de cocaína, una motocicleta con pedido de secuestro, 34 municiones de grueso calibre, dinero en efectivo y teléfonos celulares que serán incorporados a la investigación para continuar avanzando sobre la estructura de la organización.

Desde el Municipio destacaron la importancia del trabajo coordinado entre las distintas áreas policiales y judiciales para fortalecer la seguridad y continuar desarrollando acciones que contribuyan a la tranquilidad de los vecinos y vecinas de General Rodríguez

Municipalidad de General Rodríguez