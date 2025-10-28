Desde Semanario Actualidad repudiamos las agresiones sufridas por el colega Daro Navarro, de DarInfo, a manos de un funcionario municipal de José C. Paz

FOPREBA repudia la agresión y el abuso de autoridad contra el periodista Daro Navarro en José C. Paz El Foro de Prensa Buenos Aires (FOPREBA) expresa su enérgico repudio ante el episodio de violencia y abuso de autoridad sufrido por el periodista Daro Navarro, director del portal Dar Info y del streaming Rústico, durante un hecho ocurrido el jueves pasado en el distrito de José C. Paz.La causa se encuentra radicada en la UFI N.º 21 de Malvinas Argentinas, a cargo de la fiscal Marisa Marino, caratulada como “Lesiones y Amenazas”.

En la denuncia presentada y su posterior ampliación, el episodio tuvo lugar luego de que Navarro intentara mantener una comunicación periodística con el director de Tránsito municipal, Julio Flores, para coordinar una nota sobre el ordenamiento vial y la falta de señalización en distintas calles del distrito.Tras la conversación, y luego de unas horas, inspectores de tránsito —enviados, según testigos, por el propio funcionario— se presentaron junto a su vehículo particular para labrarle un acta de infracción en una zona donde habitualmente estacionan otros automóviles sobre cordón amarillo.Durante el intercambio, el periodista fue objeto de hostigamiento, retención de su licencia de conducir sin justificación y un operativo irregular que derivó en la llegada de una grúa y de más personal de tránsito. Minutos después, y mientras Navarro reclamaba que se le devolviera su documentación, llegó al lugar el director Julio Flores.

«Flores me insulta y enrosca su brazo sobre mi cuello e intenta tirarme al suelo, no puede. Trato de empezar a grabar con mi teléfono mientras me ahorcaba, logra tirarme al suelo, se me viene un inspector y el que manejaba la grúa que al principio estaba de acuerdo con mi reclamo. Siento que alguien me pega dos piñas en la panza, y una de las inspectoras femeninas quiere sacarme el celular para que no grabe. Minutos después logro levantarme y Flores se marcha con la inspectora», afirma Navarro en su denuncia en la Justicia. Todo ocurrió a la vista de transeúntes, inspectores y personal de un instituto educativo cercano, que incluso documentaron las lesiones sufridas por el periodista.Este hecho reviste particular gravedad institucional, ya que involucra a un funcionario público en un claro acto de abuso de autoridad, violencia física y amenazas contra un trabajador de prensa, en el ejercicio legítimo de su labor informativa.

Desde FOPREBA manifestamos nuestra solidaridad con el colega Daro Navarro y exigimos que la Justicia actúe con celeridad y firmeza para garantizar su integridad, esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.Asimismo, instamos a las autoridades del Municipio de José C. Paz a pronunciarse públicamente y adoptar las medidas correspondientes frente a un comportamiento que atenta contra la libertad de expresión, el derecho a informar y los valores democráticos.

La violencia, la censura y el amedrentamiento no pueden tener lugar en una sociedad que se precie de democrática.

El ejercicio del periodismo no debe ser objeto de amenazas ni agresiones por parte de quienes están obligados a rendir cuentas ante la ciudadanía.

Foro de Prensa Buenos Aires (FOPREBA)28 de octubre de 2025