Desgarradora carta de la viuda de Pablo De Bortoli: Detuvieron a un menor de edad acusado de ser uno de los asesinos

Pablo De Bortoli fue asesinado para robarle la moto el jueves 30 de enero, por la madrugada, sobre la Ruta 25. En horas de la tarde de ese día detuvieron en el barrio El León de José C. Paz a un menor de 17 años, acusado de ser uno de los partícipes del crimen. Gisela Lallana, pareja de la víctima, compartió una emocionante carta.

El terrible suceso se desarrolló alrededor de las 5.30 horas de este jueves 30 de enero. Pablo Fernando De Bortoli, de 38 años, se dirigía a su trabajo en la empresa Tromen ubicada en el Parque Industrial del Oeste en Cuartel V.

Cuando circulaba por Ruta 25, entre las calles Samaniego y Víctor Hugo del barrio “El Ensueño” de Cuartel V a menos de cien metros de la rotonda que se conforma con la Ruta 24, fue interceptado por motochorros. Los delincuentes dispararon dos veces. No hubo advertencia alguna. Crueldad absoluta. Alcanzaron a De Bortoli en la espalda y en un brazo. La víctima falleció en el lugar.

Los asesinos se llevaron la moto de De Bortoli, una Honda Tornado 250 cc. Las fuentes consultadas indicaron que no hay cámara de seguridad municipal ni privada en la escena del crimen, pero si se captaron imágenes de la huida por Ruta 24 en dirección a José C. Paz. Se habría perdido el rastro en barrios periféricos de esta localidad bonaerense.

Con estos datos, los detectives de la Comisaría 4º de Moreno (Cuartel V), asistidos por personal del Centro de Monitoreo de la comuna de Moreno y por sus pares de José C. Paz, lograron individualizar a uno de los acusados. La causa es instruida por la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo del Dr. Federico Soñora. En el trabajo de campo estuvo presente el funcionario Francisco La Falcé. Solicitaron una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías en turno.

El operativo se desarrolló durante la tarde de ese mismo jueves. El objetivo estaba ubicado en el barrio El León de José C. Paz. Los uniformados lograron detener a un sospechoso de 17 años. No opuso resistencia. Secuestraron la moto con la que se movilizaban los delincuentes, una Bajaj Dominar 400 negra. Había sido robada durante la noche del miércoles en Ruta 25 y Storni. No le habían cambiado ni las chapas patentes.

Este sujeto quedó imputado en el delito de “Homicidio en ocasión de robo”. Se inició el proceso en el fuero penal juvenil, con las debidas garantías. Mientras tanto buscan al cómplice, que presumen que sería mayor de edad. Aún no se encontró la Honda Tornado 250 cc propiedad de De Bortoli.

Gisela Lallana, viuda de Pablo De Bortoli, nos remitió el siguiente mensaje:

“Soy la esposa de Pablo Fernando De Bortoli, el trabajador que asesinaron el jueves 30/01 para robarle la moto. Él tenía 36 años, tenemos 2 hijos Mia de 10 y Bruno de 2. Esa moto era su sueño, la había comprado en noviembre. Era un hombre solidario, excelente compañero, súper sensible aunque no lo demostrará. Duele ver la impunidad con la que los delincuentes se manejan. Todos los días hay muertes por inseguridad. Y, aunque suene egoísta, uno escucha y sólo se lamenta, hasta que te llevan a tu ser amado. Se arrebataron a mí otra parte, es imposible estar en casa y no quebrarme al ver sus cosas y pensar en todos los planes y proyectos que teníamos.”

Desgarrador e injusto.