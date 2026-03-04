Detuvieron a un cura de General Rodríguez acusado de abuso sexual contra una menor

Fue apresado durante la tarde de este martes. Era sacerdote de la parroquia Inmaculada Concepción de Malvinas. También hay otra víctima, de 24 años. Está alojado en los calabozos de la DDI.

El presbítero Franco Carreras, de 42 años, fue detenido por orden de la Dra. Alejandra Rodríguez, titular de la UFI Nº 9 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Esta medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías Nº 1 de la Dra. Adriana Julián y ejecutada por la DDI (Dirección Departamental de Investigaciones) durante la tarde de este martes 3 de marzo.

Carreras, titular de la parroquia Inmaculada Concepción y de la cuasiparroquia San Francisco de Asís de la localidad de Malvinas en el partido de General Rodríguez, está acusado de “abuso sexual agravado por cometerse mediante acceso carnal, por configurar un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima y por ser cometido por un ministro de culto reconocido en concurso real”. Una de las víctimas tiene 15 años. Además hay otra denuncia del mismo tenor, pero en este caso de una chica de 24 años.

Carreras estaba al tanto de la comparecencia de las mujeres en la sede de la fiscalía, motivo por el cual se hizo presente en la comisaría 1ª de General Rodríguez. Allí fue esposado por personal de la DDI y trasladado a los calabozos que posee esta repartición policial. Un dato: Carreras se movilizaba en una camioneta VW Amarok que fue secuestrada. En el interior los agentes incautaron una mochila. Dentro de la misma había 6 celulares, un peluche y una caja de preservativos.

Los voceros aseveraron que Carreras es muy conocido en la zona de Malvinas, principalmente como articulador de reclamos sociales. En este sentido, hace un tiempo habría protagonizado un enfrentamiento con parte de la comunidad del barrio Altos del Oeste, debido a que el clérigo impulsaba la instalación de un centro terapéutico en las inmediciones, lo cual era resistido por vecinos. Varios conocidos del sacerdote indicaron que en los últimos tiempos notaron mayor vehemencia en los planteos, con posturas casi violentas e irreductibles.

Más allá de que no trascendieron detalles de los hechos, la arquidiócesis Mercedes – Luján, en la cabeza del Arzobispo Jorge Eduardo Scheinig, dispuso que preventivamente Carreras fuese separado de cualquier tipo de tarea pastoral hasta que se aclare su situación procesal. También decidió el desalojo de los aposentos que ocupaba en la parroquia Inmaculada Concepción.

Carreras fue trasladado durante la mañana de este miércoles a la fiscalía, donde, ante la Dra. Alejandra Rodríguez, se amparó en su derecho constitucional de no declarar. Fue notificado de la imputación y nuevamente remitido a las celdas de la DDI.