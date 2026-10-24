Detuvieron a un sospechoso tras el robo a mano armada de un auto y recuperaron el vehículo

Tras una rápida persecución a cargo del Comando de Patrullas, con el apoyo de las cámaras de seguridad del municipio, se logró interceptar y aprehender a Nicolás Olmos Sosa quien, junto con un cómplice, un rato antes había robado, mediante el uso de armas de fuego, un VW Fox, el vehículo fue recuperado y rápidamente entregado a su propietario.
Alertados por el 911, la persecución comenzó en Andino y Ruta 23 Moreno y continuó durante tres kilómetros aproximadamente, hasta ser interceptado en la zona de Cuartel V.
Una vez aprehendido, se le incauta a Olmos dos armas de fuego, una de ellas marca Bersa Thunder calibre 9mm con numeración suprimida y una pistola aurio sin marca calibre 22 largo.
Consultado el sistema informático, se establece que Olmos poseía captura activa desde el 14 de abril de éste año por el delito de robo agravado.
Interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.