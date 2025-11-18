Detuvieron a un sujeto que vendía drogas junto a su madre a metros de la escuela 69 de Cuartel V

La policía detuvo a un peligroso hampón del barrio Don Sancho de Cuartel V, quién aterraba a la comunidad. Vendía drogas (y según la investigación lo hacía junto a su madre) en las inmediaciones de la escuela primaria 69. En los allanamientos hubo resistencia y un delincuente terminó con una herida de arma de fuego en la pierna.

Fue la culminación de dos meses de investigación. La pesquisa comenzó con denuncias del vecindario, quienes estaban hartos del accionar de un delincuente que estaba totalmente descontrolado. Presentían que, alguna de las violentas situaciones cotidianas, podía terminar con un muerto. Ya comenzaba a organizarse algunas protestas contra las autoridades.

La causa recayó en la UFI Nº 12 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo del Dr. Ezequiel Freydier. La secretaria del organismo, Dra. Sofía Giaccaglia, derivó el trabajo de campo al personal de la Comisaría 4º de Moreno (Cuartel V).

Los funcionarios, en base a los testimonios incorporados en el expediente, comenzaron a escrutar el accionar de una familia que vivía sobre la calle Ángel Gallardo entre Gabriela Mistral y Gregoria Matorras de San Martín, en el barrio Don Sancho de la localidad morenense de Cuartel V. Los datos recabados apuntaban a que la venta de drogas se daba a toda hora del día. A media cuadra se encuentra la escuela primaria Nº 69 “Atahualpa Yupanqui” y enfrente de esta, la cancha de CASA 2000.

Los testimonios señalaban a Enzo Alderete y a su madre María Rosa, como los líderes de esta organización criminal. Enzo Alderete, según las declaraciones, comercializaba estupefacientes y tenía a su cargo a varios secuaces. Alderete, de 21 años, atemorizaba a los vecinos, haciendo ostentación de una pistola. Por las noches se plantaba en el patio de la casa y disparaba al aire. Una manera efectiva de amedrentamiento. Lo conocían como “Nano Sucio”.

El trabajo de inteligencia realizado por la policía permitió grabar secuencias donde se apreciaba la venta de drogas. Alderete comercializaba cocaína y marihuana de manera alternativa. Con estos elementos, el Juzgado de Garantías Nº 3 autorizó una serie de allanamientos solicitados por el Dr. Freydier.

El operativo se realizó durante la tarde del pasado miércoles 12 de noviembre. Efectivos de la Comisaría 4º, con apoyo de personal de otras dependencias de seguridad, de la delegación Moreno de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y del GAD, llegaron a toda velocidad en una combi, seguidos de varios autos particulares y patrulleros. Fueron recibidos a los tiros. Cinematográfico.

En el enfrentamiento, uno de los sujetos fue herido en una pierna. Enzo Alderete, según voceros con acceso a la causa, escapó por los fondos. Iba armado. Ingresó en la casa de una vecina e intentó usarla como escudo humano. Pero la superioridad numérica de la fuerza de seguridad hizo estéril cualquier tipo de resistencia. Se entregó mansamente. Incautaron una pistola 9 mm con la inscripción “Policía Federal Argentina”.

En la vivienda principal, donde las evidencias certificaban que era el centro de distribución de estupefacientes, encontraron cocaína y marihuana fraccionada para su venta al menudeo, dinero en efectivo y secuestraron una docena de teléfonos celulares. Allí detuvieron a María Rosa Alderete, de 51 años. Es sindicada como la otra líder de la banda.

La acusación tiene base en varios delitos. Los principales tienen que ver con la comercialización minorista de drogas agravado por realizarse en las inmediaciones de un establecimiento educativo y por la pluralidad de participantes, la resistencia a la autoridad (por el tiroteo) y la tenencia de arma. Si son hallados culpables en un juicio, su permanencia a la sombra será extensa, aunque no superaría la década. Las fuentes consultadas indicaron que hay al menos dos prófugos.

Retomando el hilo del conflicto vecinal, la situación de estos delincuentes en la comunidad era insostenible. Los testimonios respecto a lo insufrible de la vida cotidiana se repiten. Una parte de esta familia es reconocida como trabajadores y buenos vecinos, pero el sector que tenía como eje a Enzo y María Rosa Alderete era detestado por la mayoría. Las tristes anécdotas de años se acumulan. Los robos y la venta de drogas eran el principal sustento. Hay alivio, al menos por el momento.