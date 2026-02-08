Detuvieron al delincuente que asaltó a mano armada una panadería en Francisco Álvarez

El domingo 25 de enero, un delincuente a cara descubierta y armado, asaltó una panadería sobre la calle Diario La Nación casi esquina Puente del Inca, en el barrio Villa Escobar de Francisco Álvarez. Una de las empleadas del comercio tuvo un conato de resistencia, pero no pudo evitar el robo. El malviviente se llevó el dinero de la caja y se dio a la fuga.

Las víctimas realizaron la denuncia en la comisaría 6º de Moreno (Francisco Álvarez). Desde ese momento comenzó una investigación coordinada por funcionarios de la UFI Nº 7 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Con el trabajo de campo del servicio de calle de la dependencia policial, rápidamente se identificó al autor del atraco.

El pasado miércoles se realizó un allanamiento, con la autorización del Juzgado de Garantías Nº 2. Se detuvo a Lucas Iván Galeano de 40 años, acusado del ilícito. Fue capturado a la vuelta de su domicilio, en el barrio Güemes de Francisco Álvarez. Los uniformados secuestraron la vestimenta utilizada en el hecho, pero no hallaron el arma. Quedó a disposición de la justicia.