Detuvieron e indagaron a un expolicía federal acusado de usurpar la identidad del presidente de la Cámara Federal de Casación

Tras la investigación y el pedido presentado por el fiscal Franco Picardi, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 detuvo e indagó la semana pasada a un expolicía federal acusado de hacerse pasar por el presidente de la Cámara Federal de Casación, Daniel Petrone, por lo menos en dos oportunidades, a través de llamados y mensajes de WhatsApp. El objetivo era “tramitar” y conseguir el traslado interno de dos integrantes de la policía de Corrientes.

La causa comenzó a fines de septiembre de 2025 a través de una denuncia que realizó el propio juez Petrone ante la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina (PFA), luego de un llamado de su colega a cargo del Juzgado Federal de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda, quien le relató que una persona que se hacía pasar por él, lo había llamado para consultarle por una serie de resoluciones y pidiéndole el traslado de un policía. Además, el impostor le habría dicho que hablaría en la Cámara sobre su subrogación, indicándole que “iba a cortar cabezas”, frase que le llamó la atención por el vocabulario y derivó en que se descubriera el engaño.

Tras una serie de intervenciones telefónicas y el análisis de los distintos elementos de prueba conseguidos en la causa, la fiscalía solicitó el allanamiento de un domicilio del partido bonaerense de General Rodríguez, y la detención del expolicía federal que habría usurpado la identidad de Petrone.

La semana pasada, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 llevó adelante la indagatoria, donde el acusado se negó a declarar, aunque pidió disculpas por los “inconvenientes ocasionados” a la justicia.

Las maniobras investigadas: el uso de una foto y los “favores”

El 29 de septiembre último, la persona que se hizo pasar por el camarista Petrone se comunicó con el Juzgado Federal de Corrientes y solicitó hablar con el juez Fresneda, que le devolvió la llamada esa tarde. El magistrado federal no desconfió de la identidad, dado que el usuario que los contactó utilizaba una foto de perfil del presidente de la Cámara Federal de Casación.

En esa conversación, el falso Petrone le dijo que estaba al tanto de su situación -refiriéndose a los viajes que debía realizar desde Paso de los Libres a Corrientes, al juzgado que subrogaba- y señaló que trataría el asunto en la Corte Suprema la semana próxima, utilizando su “influencia”.

En esa charla, el impostor le consultó por la situación de un hombre procesado por tenencia de estupefacientes. Un día después, volvió a llamarlo y le aseguró que “iba a cortar cabezas” en relación al estado de su subrogación. Inmediatamente, le consultó si tenía conocidos entre los jefes policiales de Corrientes para que intercediera en el traslado de un efectivo desde una comisaría a otra. Para eso, le envió por WhatsApp una credencial del oficial en cuestión.

Además, el falso juez le exigió al magistrado Fresneda que revoque la prisión domiciliaria de uno de los implicados en la causa por la que había consultado anteriormente. En ese instante, el juez se negó y advirtió que podría tratarse de un engaño. Tras esto, logró contactarse con el verdadero Petrone, lo que dio origen a toda la investigación.

Una foto del juez en el WhatsApp

La fiscalía pudo corroborar que el falso Petrone usaba como imagen de perfil de WhatApps de esa línea, una foto del juez que había aparecido en el sitio web del diario Página 12. También, a través de escuchas directas, se estableció que ese usuario conversaba asiduamente con el funcionario policial que buscaba su traslado de comisaría.

“Más tarde del martes estarás allá en la 15. Pero mirá que de ahí ya no te puede mover más. O sea, no rompás más las bolas, ¿eh?”, le decía el impostor al policía el 2 de octubre de este año, que finalmente logró cambiarse de dependencia.

En esas mismas conversaciones, el imputado le daba indicaciones al policía sobre unos 100 millones de pesos que debía buscar para depositar en una cuenta bancaria. Además, le reclamaba por la deuda que mantenían debido a la “gestión” que había hecho por su traslado. Según el expediente, por la efectivización del “pase”, el usurpador le habría cobrado al policía correntino, en principio, 200 mil pesos y reclamaba unos 400 mil pesos más por “la demora”.

A su vez, el 9 de octubre pasado, el implicado y el policía comenzaron a dialogar sobre una nueva gestión para habilitar el pase de otro miembro policial a otra seccional. Por ese motivo, el 21 de octubre, el falso Petrone se contactó con un comisario y le solicitó la notificación del pase del agente en cuestión para hacerlo efectivo.

En ese momento, aparte de mantener los mismos artilugios de simulación con la cuenta vinculada de WhatsApp, el usurpador aseguró que tenía un vínculo con el gobernador de Corrientes. El pedido no tuvo éxito, debido a que el comisario le informó que el pase se encontraba “caído” por una decisión de las autoridades.

Para esa gestión, el efectivo interesado había pagado unos 300 mil pesos, que le había transferido al otro policía, quien se quedó con 50 mil pesos en su rol de intermediario. El resto terminó en una cuenta del banco Galicia, a nombre de una mujer que estaría vinculada con el hombre que se hacía pasar por Petrone.

Tras una investigación donde intervino la División Delitos Tecnológicos y el Departamento Técnico del Cibercrimen (ambas dependencias de la PFA) se pudo identificar utilizando herramientas de geolocalización la zona donde se utilizaba el celular del implicado.

En base a ello, se pudo establecer que el teléfono investigado era utilizado en el Barrio Bicentenario del partido de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires. Luego de una serie de entrevistas con vecinos, se pudo finalmente localizar la casa donde el implicado en las maniobras residía junto a su madre y se concretó su detención.

En el domicilio fue secuestrada una pistola marca Bersa calibre .380, con cargador y ocho municiones punta hueca, sin la debida autorización legal, hecho por la que también fue indagado, además de por el delito de usurpación de honores.

