Detuvieron en General Rodríguez a un prófugo que había roto su tobillera electrónica

El hombre era buscado desde el 1 de octubre, cuando cortó el dispositivo de monitoreo que utilizaba mientras cumplía arresto domiciliario. Fue localizado durante un procedimiento policial en el barrio Raffo.

La detención se produjo a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un conflicto familiar en la intersección de Malvinas Argentinas y Perú Bis. Cuando efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar, el sospechoso intentó escapar por los techos de las viviendas cercanas.

Ante esta situación, la Policía desplegó un operativo de cerrojo y, tras una persecución a pie, logró interceptarlo en el cruce de Malvinas Argentinas y Cramer.

El hombre permanecía prófugo desde hacía aproximadamente un mes, luego de haber inutilizado la tobillera electrónica con la que cumplía el arresto domiciliario.

La causa fue caratulada como evasión en concurso real con daño agravado y quedó a cargo de la UFI N° 10 del Departamento Judicial local.

Municipalidad de General Rodríguez