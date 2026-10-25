Detuvieron en José C. Paz a un hombre acusado de dos robos en Cuartel V

Acusado de robo agravado, en la zona de Cuartel V, y luego de una paciente investigación a cargo del Grupo Táctico Operativo de la Policía de la Provincia, Javier Iván Guede (29), quien tenía un pedido vigente de captura, fue detenido en Fray Butler 2.099 esquina La Gazeta de José C Paz y puesto a disposición de la justicia.

Guede había sido denunciado por robar en una vivienda y en un comercio (carbonería) de la zona, en ambos casos, por la forma de ingreso a las propiedades, fue acusado de robo agravado.

Luego de las denuncias recibidas, comenzó una minuciosa investigación policial con apoyo de las cámaras de seguridad del municipio existentes en la zona.

Dicha investigación permitió dictar una orden de Allanamiento y detención en Héroes de Malvinas S/N entre Sarmiento y Perito Moreno (Cuartel V), diligencia que arrojó resultado negativo, no logrando el secuestro de elemento de interés para la causa y tampoco efectivizar la orden de detención que recaía sobre Guede.

Por ambas causas intervienen las Unidades Funcionales de Instrucción Nros. 2 y 7 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez