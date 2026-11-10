Detuvieron en Moreno al “Gordo Tilín”, acusado de liderar una banda narco en Fuerte Apache

Guillermo Agustín Gerez, de 24 años, fue capturado en Moreno después de permanecer varios meses prófugo. Está acusado de conducir una organización dedicada al narcomenudeo, las amenazas armadas y las usurpaciones violentas de viviendas en Fuerte Apache. También tiene un pedido de captura por homicidio agravado.

Un hombre señalado como uno de los principales referentes del narcotráfico en el complejo habitacional Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, fue detenido en Moreno después de varios meses de permanecer prófugo de la Justicia. Se trata de Guillermo Agustín Gerez, de 24 años, conocido por el alias de “Gordo Tilín”, quien está acusado de encabezar una organización criminal que operaba en ese sector de Ciudadela, partido de Tres de Febrero.

La captura se concretó el martes 3 de noviembre, cuando efectivos policiales lograron localizarlo mientras circulaba a bordo de un automóvil de alquiler por Moreno, fuera de su zona habitual de movimientos. Tras tareas de inteligencia, seguimientos y vigilancia, los investigadores interceptaron el vehículo y concretaron su detención.

Sobre Gerez pesaba una orden de captura por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Además, está imputado por amenazas coactivas agravadas, privación ilegal de la libertad coactiva, abuso de armas, lesiones leves y lesiones graves.

De acuerdo con la investigación judicial, el detenido conducía una estructura delictiva asentada en Villa Matienzo, una zona ubicada entre Fuerte Apache y la avenida General Paz. La organización se dedicaba a la comercialización de estupefacientes, al otorgamiento de préstamos con intereses usurarios y a la apropiación violenta de departamentos dentro de los monoblocks.

Una de las modalidades atribuidas a la banda consistía en amenazar a familias con armas de fuego para obligarlas a abandonar sus viviendas y luego quedarse con las propiedades. En algunos de estos episodios también habría participado menores de edad.

Una disputa territorial atravesada por la violencia

La detención de Gerez se produce en un contexto de extrema violencia en Fuerte Apache, donde distintas organizaciones se disputan el control territorial y la comercialización de drogas.

El pasado 24 de octubre, un enfrentamiento armado en el complejo habitacional dejó dos personas muertas, de 17 y 36 años, y tres heridas. La balacera se registró entre los nudos 3 y 6 y es investigada como un posible episodio relacionado con las disputas por el narcomenudeo.

La investigación también vincula a Gerez con un homicidio relacionado con esa disputa territorial. Su captura representa un avance en las actuaciones judiciales destinadas a desarticular la organización que presuntamente encabezaba.

Tras su detención en Moreno, el acusado quedó a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con las medidas procesales correspondientes.