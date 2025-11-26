Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

En el marco del 25N, la institución participó de la jornada organizada por la Secretaría Moreno sin Violencias, acompañando a los centros socioeducativos que compartieron el trabajo desarrollado durante el año en relación con la temática.

La actividad contó con stands informativos, una feria popular, radio abierta y talleres abiertos a toda la comunidad.

La organización agradece a todas las personas e instituciones que hicieron posible esta muestra y que se sumaron a este espacio de reflexión, educación y concientización.

Info Educación Moreno