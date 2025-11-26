Sociedad

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

En el marco del 25N, la institución participó de la jornada organizada por la Secretaría Moreno sin Violencias, acompañando a los centros socioeducativos que compartieron el trabajo desarrollado durante el año en relación con la temática.

La actividad contó con stands informativos, una feria popular, radio abierta y talleres abiertos a toda la comunidad.

La organización agradece a todas las personas e instituciones que hicieron posible esta muestra y que se sumaron a este espacio de reflexión, educación y concientización.

