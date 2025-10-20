Sociedad

Día Internacional de la Lucha contra el cáncer: El hospital Posadas se tiñe de rosa

En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Hospital se tiñe de rosa para recordar la importancia de la prevención y la detección temprana.Cada 19 de octubre nos recuerda que un diagnóstico precoz salva vidas: permite tratamientos más efectivos y menos invasivos, y brinda a quienes atraviesan esta enfermedad mayores posibilidades de recuperación.

Conocer los factores de riesgo, realizar controles periódicos y acceder a información confiable y actualizada son fundamentales para cuidar la salud.Hoy iluminamos nuestro hospital como un gesto de conciencia y acompañamiento de las personas que atraviesan este camino y sus familias.

