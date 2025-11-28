Docente UNLu expuso trabajo sobre contaminación con microplásticos en Jornadas realizadas en Tigre

Integrantes del Grupo de Estudio en Líquenes Argentinos, del Departamento de Ciencias Básicas de la UNLu, participaron el pasado jueves 20 en Jornadas organizadas por la Universidad del Delta (UNLDelta) en Tigre, siendo invitados a exponer oralmente sobre la temática de “Microplásticos, líquenes e inundaciones”.

El trabajo presentado en la oportunidad se basa en el biomonitoreo y restauración en una Reserva Urbana del Río Luján, y fue explicado a los asistentes por Jonatan Gómez (Investigador Adjunto CICPBA y docente UNLu).

El trabajo se encuentra en ejecución y se lleva a cabo en conjunto con la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente del Municipio de San Fernando, en conjunto con los guardaparques de la Reserva Ecoparque y la Reserva de Biósfera del mismo partido.

El proyecto pretende “restaurar la comunidad de líquenes mediante un método innovador y sinérgico que hará uso de dicha restauración para biomonitoreo de la contaminación con microplásticos producida por los residuos plásticos provenientes del río Luján», según informó el docente.

Prensa UNLu