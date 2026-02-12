Documentos fundamentales para ingresar a la Argentina con perros y gatos

Argentina protege la salud pública y su estatus zoosanitario, a través de las actividades oficiales que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) lleva a cabo en distintos ámbitos. Para ello, quienes ingresen desde el exterior con perros y/o gatos a nuestro país deben cumplir con requisitos sanitarios específicos.

En particular, los viajeros acompañados de estas mascotas que deseen ingresar al territorio nacional deben contar con un Certificado Veterinario Internacional (CVI) emitido por la autoridad veterinaria oficial del país de procedencia. Para obtenerlo, se deben consultar las exigencias sanitarias para ingreso a la Argentina en la página web del SENASA.

Puntos esenciales para el ingreso

En primer lugar, se sugiere consultar la página web oficial de la autoridad veterinaria del país exportador para conocer cómo y dónde gestionar el CVI, dado que los países aplican distintos procedimientos, costos y plazos.

Es necesario tener en cuenta que contar con la documentación oficial emitida por el país exportador es responsabilidad de los viajeros y que el incumplimiento de los requisitos para ingresar a la Argentina puede ocasionar demoras en el punto de ingreso (e incluso la reexportación del animal). Por eso, es fundamental consultar anticipadamente, con el fin de contemplar los plazos para la obtención del mismo en relación a la fecha del viaje.

Es posible que, en lugar de un CVI, los perros y gatos sean amparados por el pasaporte veterinario de la Unión Europea. En este caso, el mismo debe estar refrendado, visado o convalidado (en la hoja de legalización) mediante firma y sello de la autoridad veterinaria del país exportador.

Una vez emitido el CVI o refrendado el pasaporte oficial de UE por parte de la autoridad veterinaria del país exportador, la mascota podrá ingresar a la Argentina por un plazo de 60 días corridos a partir de su emisión, siempre que la vacuna antirrábica se encuentre vigente y su estado de salud sea apto.

Es importante destacar que el CVI emitido por la autoridad sanitaria extranjera puede presentarse en su idioma de origen, pero siempre deberá estar acompañado de una versión en español, de acuerdo a lo establecido por la Resolución SENASA 1354/1994.

Las claves para ingresar sin demoras

Siempre trasladarse con CVI

Para garantizar que una mascota pueda ingresar a Argentina sin problemas es fundamental que los viajeros asuman la responsabilidad de informarse y obtener el Certificado Veterinario Internacional (CVI) antes de realizar el traslado.

Brindar datos precisos del animal

Es fundamental facilitar al servicio veterinario del país de origen información fehaciente del perro y/o gato que viajará a la Argentina.

Antes de viajar, chequear que el CVI no esté vencido

Por ejemplo, si el CVI no tiene el sello de la autoridad veterinaria del país exportador, no está en español, no cuenta con traducción o está vencido, entonces no será válido para ingresar a la Argentina.

Validar el pasaporte veterinario oficial

Este documento debe estar vigente, contener las exigencias sanitarias cumplimentadas y luego debe ser refrendado, visado o convalidado mediante firma y sello de un veterinario oficial de la autoridad sanitaria del país previo al embarque. Por eso, los pasaportes que no contengan este tipo de validación no serán aceptados para el ingreso a la Argentina.

Finalmente, es importante subrayar que es posible que las empresas de transporte (líneas aéreas, empresas fluviales, ómnibus de larga distancia, entre otros) posean condiciones y requisitos adicionales específicos, relacionados con dimensiones y condiciones de jaulas, carriers y razas prohibidas. Por eso, se sugiere consultar previamente estos aspectos para viajar sin inconvenientes.

En este sentido, las aerolíneas que trabajan con Argentina como destino, las empresas de logística animal, las compañías de turismo e incluso las embajadas pueden convertirse en aliados a la hora de transmitir esta simple información y colaborar en la realización de un traslado seguro, acorde a la normativa.

Para más información, acceder al portal del SENASA para la importación o exportación de animales o enviar una consulta a través del correo electrónico responde@senasa.gob.ar; WhatsApp al (11) 3585 9810; oficinas (lunes a viernes de 9 a 17 horas) y al formulario web.

