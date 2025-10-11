Dos Gendarmes detenidos acusados de vender cocaína y marihuana en Trujui: Pertenecen al escuadrón antidroga

Dos cabos de la Gendarmería Nacional fueron detenidos por personal del Comando de Patrullas de Moreno. Fueron capturados junto a una mujer, acusados de vender cocaína y marihuana en la zona del barrio Villa Trinidad, lindante a Mariló, en la localidad de Trujui. Regentarían un búnker que tenía un circuito cerrado de video desde donde monitoreaban todos los ingresos a la zona. Los efectivos pertenecían al escuadrón antidroga de la fuerza federal.

Un móvil del Comando de Patrullas de Moreno realizaba una recorrida por la cuadrícula de seguridad asignada, cuando el personal detectó movimientos sospechosos de cuatro sujetos sobre la calle Quilmes casi esquina Hernán Cortez del barrio Villa Trinidad de Trujui, limitando con el barrio Mariló. Eran las 8:45 de la mañana de este viernes 10 de octubre. Uno de estos individuos tenía un bulto en la cintura, similar al contorno de un arma de fuego. Los oficiales decidieron identificarlos.

Cuando los agentes descendieron del vehículo, el grupo entró corriendo en una precaria vivienda; Los persiguieron. Antes habían solicitado asistencia por radio. Comenzaron a llegar más patrulleros. En los fondos de la construcción lograron capturar a una mujer. Posteriormente determinaron que tenía 33 años y domicilio en San Miguel.

Los otros desconocidos escaparon a la carrera. En las inmediaciones los policías detuvieron a dos sospechosos más. Se trataba de Iván Agustín Coronel, de 26 años y de Fernando Luna, de 31. Ambos resultaron ser efectivos de la Gendarmería Nacional y ostentaban la jerarquía de Cabo. Increíblemente pertenecían al escuadrón antidroga. A uno de ellos se le secuestró cocaína y la pistola reglamentaria. Quedó un prófugo.

Otra sorpresa se llevaron los agentes cuando revisaron la casa. Aparte de marihuana y cocaína fraccionada lista para la distribución minorista, hallaron dos pistolas Bersa calibre 9 mm con la numeración suprimida y 220.000 pesos en efectivo. Pero llamó la atención el sofisticado sistema de vigilancia. Tenían colocadas diez cámaras de videos en puntos neurálgicos de las calles adyacentes, y a través de un monitor controlaban los ingresos y egresos de la zona. De nada les sirvió cuando llegó el primer patrullero: Nadie observaba. Estaban todos en la vereda.

El Dr. Leandro Ventricelli, responsable de la UFI Nº 12 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez imputó a Coronel, a Luna y a la mujer de los delitos de “Tenencia de estupefaciente para comercialización, tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento”. Los detenidos fueron alojados en los calabozos de la comisaría 2ª de Moreno (Trujui). Este sábado serían trasladados a la sede de la fiscalía para que presten declaración indagatoria.