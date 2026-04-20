Sociedad

Durante marzo la Provincia completó más de 195.000 trámites registrales

Posted on by rodrigos
20
Abr

Durante el mes de marzo, el Registro Provincial de las Personas gestionó 195.064 trámites, a través de la atención en sus delegaciones y acercándose a los barrios de distintos municipios con operativos de documentación.

En ese período, en las diferentes delegaciones se expidieron 68.197 partidas, se confeccionaron 56.657 DNI y pasaportes, se registraron 10.677 nacimientos y 10.091 defunciones, se celebraron 7.437 matrimonios y uniones convivenciales, y se entregaron 30.926 certificaciones.

Como parte del despliegue territorial, se realizaron trámites registrales en 18 municipios de la Provincia: 9 de Julio, Almirante Brown, Avellaneda, Baradero, Berazategui, Berisso, Bragado, Carlos Casares, Florencio Varela, General San Martín, Junín, La Matanza, La Plata, Lincoln, Luján, Merlo, Rojas y Zárate.

En los operativos territoriales estuvieron disponibles de forma gratuita los trámites de DNI, partidas, certificado de domicilio y extravío, certificado de pre identificación e inscripción tardía entre otras gestiones.

El Registro Provincial de las Personas está conformado por 560 delegaciones divididas en 21 Subdirecciones Zonales, con el objetivo de ofrecer un servicio moderno, rápido y ágil presente en los 135 municipios.

gba.gob.ar