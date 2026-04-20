Durante marzo la Provincia completó más de 195.000 trámites registrales

Durante el mes de marzo, el Registro Provincial de las Personas gestionó 195.064 trámites, a través de la atención en sus delegaciones y acercándose a los barrios de distintos municipios con operativos de documentación.

En ese período, en las diferentes delegaciones se expidieron 68.197 partidas, se confeccionaron 56.657 DNI y pasaportes, se registraron 10.677 nacimientos y 10.091 defunciones, se celebraron 7.437 matrimonios y uniones convivenciales, y se entregaron 30.926 certificaciones.

Como parte del despliegue territorial, se realizaron trámites registrales en 18 municipios de la Provincia: 9 de Julio, Almirante Brown, Avellaneda, Baradero, Berazategui, Berisso, Bragado, Carlos Casares, Florencio Varela, General San Martín, Junín, La Matanza, La Plata, Lincoln, Luján, Merlo, Rojas y Zárate.

En los operativos territoriales estuvieron disponibles de forma gratuita los trámites de DNI, partidas, certificado de domicilio y extravío, certificado de pre identificación e inscripción tardía entre otras gestiones.

El Registro Provincial de las Personas está conformado por 560 delegaciones divididas en 21 Subdirecciones Zonales, con el objetivo de ofrecer un servicio moderno, rápido y ágil presente en los 135 municipios.

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