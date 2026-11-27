La jornada estuvo destinada a integrantes de los equipos de emergencia de cinco municipios del conurbano. Se abordaron los riesgos asociados a las instalaciones eléctricas en la vía pública, las medidas de prevención y los protocolos de actuación ante incendios que involucren redes eléctricas.

La empresa Edenor brindó una capacitación destinada a integrantes de Defensa Civil y Bomberos de los municipios de José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel, Ituzaingó y Morón, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y brindarles herramientas para intervenir de manera segura ante emergencias vinculadas con instalaciones eléctricas.

Durante el encuentro, los participantes recibieron información sobre las características de las redes eléctricas de alta, media y baja tensión, tanto aéreas como subterráneas. También se abordaron las normas de Seguridad Pública y las reglamentaciones que debe cumplir la compañía como prestadora del servicio de distribución de energía eléctrica.

La actividad incluyó material audiovisual y la exhibición de distintos componentes de la infraestructura eléctrica, entre ellos líneas y cables, subestaciones, centros de transformación, postes, columnas, acometidas y elementos de protección.

Asimismo, se analizaron las principales situaciones de riesgo que pueden presentarse en la vía pública, los peligros derivados de la proximidad de instalaciones eléctricas y la utilización adecuada de los elementos de protección personal y colectiva. En particular, con los equipos de Bomberos se trabajó sobre los criterios de intervención ante incendios que involucren instalaciones eléctricas.

La jornada también permitió el intercambio de consultas y experiencias entre los asistentes, en una iniciativa que apunta a mejorar la coordinación entre Edenor y los organismos de emergencia y reducir los riesgos para quienes deben intervenir en este tipo de situaciones y para la comunidad en general.