Edenor fortalece la educación Técnica con Becas y Tutorías para jóvenes

Este año, Edenor incorporó un total de 120 estudiantes de escuelas técnicas a su Programa de Becas y Tutorías. Con estas nuevas adhesiones, la iniciativa alcanza a 180 jóvenes beneficiarios en 2025.El programa tiene como finalidad acompañar y fortalecer el recorrido educativo de los estudiantes mediante una beca económica, tutorías personalizadas y actividades prácticas vinculadas al sector energético.La propuesta incluye encuentros regulares de tutoría, donde se integran dinámicas lúdicas y pedagógicas que permiten construir lazos entre los becarios y fomentar tanto el autoconocimiento como la solidaridad entre pares, una dimensión relacional fundamental para la permanencia escolar. El compromiso de Edenor con la comunidad se refleja en iniciativas que generan oportunidades reales para los jóvenes. En este caso, se trata de estudiantes de escuelas técnicas ubicadas en zona norte, oeste y CABA del área de concesión de la empresa, quienes no solo reciben un respaldo económico, sino también la posibilidad de vincularse con el mundo del trabajo a través de visitas a subestaciones, centros operativos y experiencias formativas orientadas a su futura inserción laboral.Completar los estudios secundarios, especialmente en el nivel técnico, es un factor decisivo para mejorar las oportunidades de inserción laboral y desarrollo personal de los jóvenes. En ese marco, iniciativas como el Programa de Becas y Tutorías de Edenor ofrecen un acompañamiento que puede incidir positivamente en la continuidad educativa y en el acceso a experiencias formativas vinculadas al mundo del trabajo.Román Gavilán, ex becario del programa y actual Técnico Electricista en Edenor, afirmó que: » Me sumé al Programa de Becas y Tutorías de Edenor en el secundario. Participar fue una experiencia muy buena. Aprendí habilidades técnicas y prácticas que no tenía y también me preparó para enfrentar con confianza la entrevista laboral. Gracias a esto y luego de superar con éxito varias entrevistas logré obtener el puesto de Técnico Electricista en la empresa. Hoy puedo decir que fue el primer paso para mi crecimiento profesional.»Por su parte, Matías Falivene, Gerente de Recursos Humanos de Edenor, agregó: «El programa de Becas y Tutorías es fundamental para impulsar la inclusión de jóvenes técnicos al mundo laboral. A través de esta iniciativa, no solo fomentamos la educación y la formación práctica, sino que también abrimos puertas a la empleabilidad, asegurando un futuro sólido y profesional para las nuevas generaciones. Creemos firmemente que invertir en talento joven es invertir en fortalecer el sector energético.»La educación no es solo una herramienta individual, sino un bien social que construye ciudadanía, inclusión y futuro. Apostar por los jóvenes y por su formación técnica es sembrar autonomía, conocimiento y posibilidades de transformación y crecimiento. Edenor lo entiende así, y por eso su Programa de Becas y Tutorías representa mucho más que un acompañamiento, es una inversión en el desarrollo de las generaciones futuras.

Edenor