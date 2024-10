El Banco Mundial otorgará préstamos para la promoción del desarrollo infantil temprano de niños vulnerables

Posted on

El Ministerio de Capital Humano celebró la confirmación de los nuevos préstamos por US$ 2000 millones que el Banco Mundial otorgará a la Argentina, destinados a la protección social, la educación y la ayuda a los sectores vulnerables. El anuncio se realizó el martes, tras la reunión que el ministro de Economía, Luis Caputo y su equipo, mantuvieron en los Estados Unidos.

Este financiamiento le permitirá al Ministerio de Capital Humano llevar adelante el Programa de “Desarrollo Integral de la Primera Infancia” con el objetivo de contribuir a la promoción del desarrollo infantil temprano de niños vulnerables y mejorar la efectividad y la eficiencia de los programas de transferencias monetarias para poblaciones vulnerables, incluyendo mujeres embarazadas y niños menores de 48 meses, aumentando su acceso a servicios de desarrollo infantil en áreas focalizadas de la Argentina.

El monto total será de US$ 1.200 millones, de los cuales US$ 700 millones corresponden a recursos de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$ 500 millones a recursos de financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)

