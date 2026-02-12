El Comité de Cuenca del Río Reconquista inició el muestreo de verano

El Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC), comenzó un nuevo operativo de monitoreo estacional de calidad de agua superficial. Esta campaña, correspondiente al período de verano, se enmarca en las acciones no infraestructurales del organismo y tiene como objetivo recolectar datos actualizados sobre el estado ambiental del recurso hídrico en los diferentes tramos que componen la cuenca.

Las tareas de campo estarán a cargo del equipo técnico de la Unidad de Gestión Integral del Recurso Hídrico, que desplegará un operativo coordinado para la toma de muestras en puntos estratégicos de las cuencas alta, media y baja. Estas acciones forman parte del Programa de Monitoreo y Evaluación de la Calidad de los Recursos Hídricos (PROMECARH), una herramienta fundamental de gestión no infraestructural que permite obtener registros históricos y medir las variaciones espacio-temporales de la calidad del agua en el Río Reconquista y sus principales afluentes.

Durante las jornadas de muestreo, se realizarán mediciones in situ de parámetros críticos como la temperatura, los niveles de oxígeno disuelto, el pH y la conductividad. Asimismo, se recolectarán muestras líquidas que serán remitidas al laboratorio de la Dirección Provincial de Hidráulica (DPH). Allí se llevarán a cabo análisis físicos, químicos y bacteriológicos complejos para detectar la presencia de nutrientes, metales pesados y otros contaminantes, permitiendo un diagnóstico preciso del impacto estacional en el ecosistema acuático.

Este monitoreo de verano resulta de vital importancia debido a que las altas temperaturas y las variaciones en el caudal del río suelen acentuar ciertos procesos biológicos y químicos que afectan la biodiversidad y la salud ambiental. La información generada es clave para el Plan de Gestión Integral de la Cuenca, ya que proporciona la base científica necesaria para diseñar futuras estrategias de remediación y políticas públicas orientadas al saneamiento y la preservación del recurso hídrico.

Finalmente, el COMIREC publicará los resultados, estudios que se complementan las obras de ingeniería en curso, buscan no solo el control técnico de las fuentes de contaminación, sino también fomentar una gestión sostenible del territorio y mejorar la calidad de vida de los más de cuatro millones de habitantes que residen en la Cuenca del Río Reconquista.

gba.gob.ar