El Concejo Deliberante homenajeó al Dr. Carlos Foggia

El Intendente Mauro García encabezó el acto de reconocimiento como Personalidad Destacada de General Rodríguez al Dr. Carlos Foggia.

En el recinto del Honorable Concejo Deliberante, se llevó a cabo una velada para homenajear sus más de 45 años de trayectoria como Traumatólogo y Ortopedista, en donde supo desempeñarse en el Hospital Vicente López y Planes, entre otros centros médicos del país.

En ese marco, el Estado municipal continúa distinguiendo a aquellos vecinos y vecinas que han dejado su huella en la historia reciente de nuestra ciudad.

Municipalidad de General Rodríguez