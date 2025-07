El Consejo Superior de la UNM manifestó preocupación por la situación presupuestaria

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Moreno manifiesta su preocupación por la situación económico-presupuestaria que atraviesa el sistema universitario público, al que asisten más de 2,5 millones de estudiantes y en particular de la Universidad Nacional de Moreno, con sus casi 20.000 estudiantes activos y reclama a las autoridades nacionales que atiendan el desfinanciamiento de las universidades nacionales.



En otro orden, expresa su beneplácito por el dictamen de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda que han concluido favorablemente con un proyecto común que integra varias iniciativas destinadas a garantizar el presupuesto universitario, a partir de la propuesta consensuada por el conjunto del sistema, aspirando a que se convierta en ley prontamente y que sus previsiones sean receptadas en la aprobación de la próxima Ley de Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Nación, el cual ha de incluir la contribución del Estado Nacional a las universidades públicas.



Hoy la UNM enfrenta una difícil situación resultado de la prórroga por segundo año consecutivo del presupuesto del año 2023, sin perjuicio de las adecuaciones propias de la ejecución del ejercicio anterior y que prevén las normas, como así también, de las actualizaciones dispuestas por el Estado Nacional, ya que no llegan a compensar en su magnitud los incrementos tarifarios y de precios acumulados; lo que de igual modo ha implicado la caída de los salarios reales de los trabajadores universitarios en un 30% aproximadamente a la fecha.



Ello, además, ha significado que no se hayan incorporado los cargos necesarios para afrontar indefectiblemente los gastos derivados del dictado de 2° y 3er de 4 carreras de grado del Área de Diseño, de 1er y 2° de la carrera de abogacía y de 4° y 5° de 2 modalidades de nuestra escuela secundaria, ya que no se encuentran consolidados en el crédito presupuestario asignado de este año.



La combinación de estas circunstancias ha implicado la necesidad de declarar la emergencia presupuestaria en 2024 y su prórroga por el corriente año por este Cuerpo, a fin de poder tomar las medidas de excepción que fueran necesarias, con el único objeto de asegurar la continuidad de su funcionamiento y cumplir con las obligaciones emergentes en tales condiciones, con la menor afectación de la calidad y eficacia de la actividad educativa, académica y científica posible.



Según un informe reciente de la FEDERACIÓN DE DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES (FEDUN), la UNM ha sido especialmente afectada por una merma del 32,2% en las transferencias del crédito presupuestario del presente ejercicio (muy debajo de la media que se retrotrajo un 18,8%), alejándola cada vez más de los estándares observados del sistema en su conjunto, y más aún en relación a los parámetros óptimos del Modelo de Asignación Presupuestaria del CIN.



A esta lamentable situación debemos agregar lo que acontece con la Escuela Secundaria Politécnica y que nos enfrenta a una situación de difícil resolución que, de no mediar una decisión de las autoridades públicas o la justicia, pone en crisis este proyecto. En efecto, la situación en que se encuentra su predio, en juicio con la Municipalidad de Moreno que lo ha usurpado y construido en su seno el edificio del Consejo Escolar de Moreno, hoy ya en funcionamiento; a lo que debemos agregar los múltiples impedimentos de esta gestión en todos los órdenes de actuación de la UNM, han obligado a la UNM a declarar la emergencia edilicia e implementar planes de optimización y reordenamiento del espacio disponible, de modo de garantizar el dictado de un número creciente de obligaciones curriculares, producto del dictado de nuevas carreras que transitan el desarrollo de un primer ciclo de dictado completo (lo que en nuestro caso involucra al 30% de nuestra oferta de grado académico).



De cara al inicio de las actividades preparatorias del próximo Ciclo Lectivo, solicitamos públicamente una vez más al Estado Nacional, atender la realidad que atraviesa el conjunto del sistema y en particular de las de reciente creación, como la UNM, con requerimientos estructurales de partida aún insatisfechos, cuestión que se ha venido agravando como resultado de la actual política presupuestaria que ha implicado en nuestro caso, la falta de cobertura ya de por sí insuficiente de recursos humanos y de equipamientos que han quedado completamente retrasadas para dar la cobertura mínima necesaria a los requerimientos propios del desarrollo institucional.



Exhortamos a la comunidad universitaria en su conjunto y a la sociedad en general a defender la UNM, acompañando este reclamo; ya que la universidad pública, como derecho humano, nos iguala y hace libres al garantizar la movilidad social y las transformaciones que nuestro territorio requiere para enfrentar los desafíos del futuro.

UNM