El Consejo Superior de la UNM realizó una Sesión Extraordinaria para tratar la situación de la ESPUNM

Posted on

Este jueves 6 de marzo, el Consejo Superior de la UNM llevó adelante una sesión extraordinaria pública y abierta, con participación de distintos miembros de la comunidad educativa, para tratar la crítica situación de su Escuela Secundaria Politécnica. El objetivo fue dar tratamiento y poner en conocimiento el estado de las causas por la recuperación del predio usurpado por el Municipio de Moreno y la medida cautelar para frenar el avance de la obra del Consejo Escolar que en dicho espacio se desarrolla o, en su defecto, para que no sea ocupado hasta que se resuelva el fondo del asunto.

En la Sesión se dio voz a los distintos miembros de la III Asamblea Universitaria, a los colectivos docentes y estudiantiles y los representantes gremiales, trabajadores y autoridades a fin de convenir medidas y/o la realización de distintas presentaciones o manifestaciones es pos de dar visibilidad al conflicto y el actuar violento e ilegal del Municipio, procurando la restitución del predio y realización de la obra de la Escuela y la debida restitución del edificio existente dentro del mismo.

De este modo, el Cuerpo resolvió ratificar todo lo actuado por el Rectorado en materia administrativa y judicial en pos del reconocimiento de la cesión del predio a favor de la Universidad y se lo facultó para realizar las denuncias penales correspondientes ante los desmanejos administrativos y económicos en la contratación de las obras del llamado “Polo Educativo” y la obtención de la anulación ilegal de la inscripción registral de la cesión a favor de la Universidad. Sumado a ello, se aprobó la conformación de una Comisión para la Defensa Pública de los Derechos de la ESPUNM integrada por toda la comunidad universitaria y educativa con el objetivo de dar mayor visibilidad y garantizar la máxima participación y concientización de las comunidades.

Finalmente, el Consejo Superior, reunido en Sesión Extraordinaria Nº 09/25 con la libre y voluntaria participación de representantes de diferentes entidades y colectivos de las comunidades universitaria y educativa de la ESPUNM y de la comunidad en general, luego diversas exposiciones, debate y reflexión colectiva, concluye en la siguiente Declaración:

Declaración del Consejo Superior:

Expresamos nuestra preocupación por la situación en que se encuentra la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad, despojada de su predio desde hace 2 años e impedida de iniciar su obra desde hace ya más de 3 años por la Municipalidad de Moreno, sin que la justicia haya dado paso alguno para remediarlo, con el agravante de que se sostiene una cooperación con alto grado de sacrificio al prestar su edificio a otra comunidad escolar, sin que las autoridades provinciales hayan impulsado el compromiso asumido, lo que ha obligado a seguir prolongando esta cooperación institucional.

A la fecha, la justicia no se ha expedido respecto de la inscripción ilegal del predio a nombre de la Municipalidad realizada por la provincia de Buenos Aires y ha rechazado los pedidos de la Universidad y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para que paralice una obra ilegal próxima a inaugurarse o en su defecto, para que impida la mudanza de funcionarios en dichas instalaciones, lo que en definitiva afectará la recuperación del predio para el uso asignado de la Universidad cuando se resuelva el litigio.

Hoy la Escuela ha reducido las vacantes de sus nuevos ingresantes, desdoblado su funcionamiento en 2 turnos y reducido su jornada extendida para poder dar cabida a los nuevos estudiantes y asegurar continuidad en los estudios de los que lo han hecho desde su inicio. No ha recibido refuerzos presupuestarios para ampliar sus instalaciones provisorias desde el año 2023 y no posee presupuesto asignado del Estado Nacional desde el año 2024, salvo por un refuerzo para cubrir los nuevos cargos incorporados en dicho año y que solo ha cubierto el 60% de las necesidades, una vez concluido el ciclo lectivo, hallándose en un panorama aún más incierto en el corriente año 2025. A la vez que todavía no se ha ratificado el compromiso de ampliar y/o construir sus instalaciones, conforme se comprometió la Nación en el año 2020.

En consecuencia, esta Escuela que en estos días ha sido reconocida por contar con la docente argentina premiada entre los 10 mejores docentes del mundo, se encuentra reducida a 336 estudiantes y a lo más 384, cuando concluya el primer ciclo de dictado completo de sus 2 modalidades de secundario, dentro de un espacio de adultos que no puede ampliarse y en instalaciones provisorias que, si bien son superiores en disponibilidades y condiciones a las que imperan en el resto del sistema educativo local, no se condicen con el proyecto educativo por el que se gestó esta iniciativa, acorde con la trascendencia que se espera aporten las escuelas secundarias dependientes de las Universidades Nacionales, en las mejora del sistema educativo de su zona de influencia.

Lo hasta aquí relatado es consecuencia de las oposiciones que ha planteado el actual gobierno municipal a la Universidad, entre muchos otros impedimentos que hoy afectan el funcionamiento de toda la Universidad y que desconocen los esfuerzos y cooperaciones realizadas con anterioridad para llevar adelante este proyecto y el de la Universidad misma desde 2010 para el progreso del pueblo de Moreno.

Como es público y notorio desde marzo de 2020, el gobierno local impulsó la toma del edificio de la ESPUNM por parte de la comunidad de la Escuela Nº 37, lo que derivó en un acuerdo finalmente tripartito (entre Nación, Provincia y Universidad) por el que la UNM prestó el edificio a esa comunidad hasta que se construyera uno nuevo para ésta y por ello, nuestra Escuela debió comenzar a funcionar en un lugar provisorio con aulas modulares.

Este acuerdo no fue cuatripartito porque la Intendenta Municipal, que debía aportar un predio fiscal para construir la nueva Nº 37, se negó a suscribirlo a último momento y desde entonces declaró públicamente que “reconocía” como edificio propio de la Escuela Nº 37 al edificio de la ESPUNM, lo que provocó que hasta la fecha la obra de esta escuela nunca pudiera iniciarse y consecuentemente obligó a la Universidad a prorrogar este acuerdo.

En este contexto y con el correr el tiempo sin avances en la relocalización de la Escuela Nº 37, la UNM priorizó que el edificio del Instituto Tecnológico ITUNM que debía construirse y funcionar articuladamente con la ESPUNM en este único predio, fuera destinado a ésta última y así poder seguir prolongando la cooperación con la provincia por el edificio en préstamo.

Es ahí cuando la Municipalidad de Moreno se presenta y clausura la obra no iniciada en febrero de 2022 sin manifestación de causa; lo que anunciara más adelante argumentando que impulsará la anulación del plano con las subdivisiones y cesiones de uso inscriptas (tanto a la UNM como del resto de las entidades educativas ya consolidadas dentro del mismo), desconociendo los acuerdos que dieron origen a todo lo actuado y, no siendo suficiente, para afirmar su voluntad de oponer a la Universidad, dispuso la construcción de su llamado “Polo Educativo” mediante 3 licitaciones urgentes y 2 adjudicaciones irregulares, todo ello mientras tramitaba y lograba la anulación irregular de esos planos e inscripciones a inicios del 2023, lo que asumió como suficiente razón para tomar el predio por la fuerza, expulsar a la Universidad e iniciar dicha obra, hoy próxima a concluir.

De esta forma la Intendenta Municipal ha consumado el doble despojo del edificio existente y del predio de la Universidad, llegando al extremo de cinismo al afirmar en las causas judiciales en curso, que las antiguas 8 aulas de la Escuela Nº 37, que dejaron de serlo y fueron destinadas a usos administrativos recuperaran ese destino, ya que dichos funcionarios serán mudados al edificio que se construye dentro de nuestro predio y así volver a usarlos como las aulas que siempre fueron.

Este proceder de las autoridades Municipales solo ha significado que a hoy Moreno no cuente con las 1.800 vacantes que la Universidad hubiera podido aportar con sus aulas nuevas para educación secundaria de excelencia, que se haya utilizado espuriamente las legitimas demandas de la comunidad de la Escuela Nº 37 con la que la UNM ha cooperado desde el inicio de este conflicto y lo sigue haciendo, y que la Escuela de la UNM se encuentre en la situación en que hoy funciona, con el agravante de haber utilizado los recursos del Fondo Educativo de Moreno en forma antojadiza, ineficiente e ineficaz en una obra que no mejora ni amplia los servicios educativos existentes.

De resultas de todo esto, queda claro que este proceder, carece de racionalidad y sustento legal alguno, y solo se sostiene por el abuso de poder que venimos sufriendo sin que las autoridades nacionales y provinciales ni la justicia pese a nuestros públicos reclamos lo hayan impedido o remediado.

Es por ello que en todos estos años la Municipalidad nunca ha podido justificar públicamente su posición o dado explicación alguna de razón por todo este proceder y hechos que la Universidad ha denunciado por lo que una vez más, nos vemos obligados a manifestarnos con el objeto de dar a conocer la verdad, haciendo públicas las pruebas respaldatorias y la posición de la Universidad frente a este conflicto que, entre otros atropellos, cercena el derecho a la educación de nuestro pueblo.

Por todo ello, este Consejo Superior ratifica todo lo actuado, insta a interponer todos los recursos ordinarios o extraordinarios que sean necesarios en defensa de los intereses de la UNIVERSIDAD y expresa su acompañamiento al compromiso de garantizar de continuidad del funcionamiento de la ESPUNM, al menos en las condiciones en las que hoy se desenvuelve, hasta que se reconozcan nuestros derechos a partir de la restitución del predio y edificio existente y su efectivo desarrollo tal como fue concebido.