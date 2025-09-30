El DFI de la PFA desbarató una organización narcocriminal en el AMBA

La causa se inició en marzo del corriente año, cuando la División Operaciones Área Metropolitana Oeste recibió un oficio judicial emanado por la Unidad Fiscal de Investigación N° 9 del Departamento Judicial de Morón, a cargo del Dr. Ernesto Ezequiel Lovillo.

En el oficio se solicitaba la realización de tareas investigativas tendientes a establecer presuntas maniobras narcotraficantes que se estarían produciendo en los partidos de Merlo, Ituzaingó y Moreno.

Los federales iniciaron trabajos de campo y análisis de la información recabada, estableciendo fehacientemente la existencia de una banda delictiva que vendía sustancias ilícitas en los citados distritos bonaerenses.

Se determinó que el grupo se encargaba del acopio de los tóxicos que posteriormente eran fraccionados en pequeñas dosis, configurando así la modalidad conocida como “narcomenudeo”.

Los servidores públicos identificaron 10 domicilios vinculados a la organización: 8 situados en la localidad de San Antonio de Padua y 2 en Ituzaingó y Paso del Rey.

Con las pruebas reunidas, las autoridades judiciales ordenaron la ejecución de los correspondientes allanamientos, gracias a los cuales se logró la detención de 2 hombres y una mujer, acusados de pertenecer a la nombrada banda.

Durante los procedimientos, que se desarrollaron de forma simultánea, se incautaron varias dosis de cocaína, un revólver, cuatro dispositivos telefónicos, dinero en billetes de baja denominación y documentación de interés para la judicatura.

Los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los elementos confiscados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).

