El DFI de la PFA desmanteló un búnker en el conurbano bonaerense

En el marco de un procedimiento impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon un punto de expendio de estupefacientes en la provincia de Buenos Aires.

La causa se inició en mayo de este año, cuando la División Operaciones Área Metropolitana Norte recibió un oficio judicial proveniente de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°2, especializada en Investigaciones de Drogas Ilícitas de Pilar, a cargo del Dr. Pablo Meteriaga.

El requerimiento dispuso que la dependencia de la PFA realizara tareas de campo para determinar posibles maniobras vinculadas al narcotráfico en una vivienda de la localidad de Manuel Alberti.

Las investigaciones permitieron establecer que el inmueble funcionaba como un bunker de drogas. Reunidas las pruebas, el Juzgado de Garantías N°6 de Pilar, a cargo del Dr. Nicolás Ramón Ceballos y con la Secretaría del Dr. Esteban Pablo Sparrow, autorizó el allanamiento.

Durante el operativo, realizado en la vivienda ubicada en la calle Pablo Beliera, los agentes detuvieron a un ciudadano peruano señalado como responsable de la actividad ilícita.

En el lugar se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, una pistola 9 mm, municiones, una réplica de ametralladora, dos teléfonos celulares, dinero en billetes de baja denominación y otros elementos de interés para la causa.

El detenido, de nacionalidad peruana y mayor de edad, quedó a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).

