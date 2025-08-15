El Frente de Izquierda y los Trabajadores impulsa una campaña para retener, al menos, las dos bancas

Pablo Lopardo es dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y ocupa una de las dos bancas que tiene el Frente de Izquierda en el recinto morenense. Este espacio rota las bancas entre todas las fuerzas políticas integrantes y Lopardo es concejal desde hace menos de dos años. Le toca encabezar la lista en esta compulsa electoral y la estrategia, de mínima, es retener los lugares en el HCD. Una campaña sostenida desde la militancia barrial.N. de E.: A todos los candidatos, en este primer segmento de entrevistas, les hicimos preguntas introductorias: ¿Cuál es la normativa que estructura administrativamente y políticamente a los municipios, es decir la “constitución” de las 135 comunas bonaerenses? Y ¿cuál es la función de un concejal? Son 16 las listas a nivel local en Moreno.