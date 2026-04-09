El funcionamiento de transportes La Perlita este jueves 9 de abril

Ante la decisión de la UTA (Unión Tranviarios Automotor) de retener tareas desde la 0 hora de este jueves 9 de abril del 2026 en las empresas que no han pagado el salario de los choferes en su totalidad, consultamos a delegados sindicales de Transportes La Perlita.

Los gremialistas locales aseguraron que percibieron la totalidad de los haberes, motivo por el cual los servicios funcionarán con la normalidad habitual. No tenemos información de las otras líneas que transitan los distritos de Moreno y General Rodríguez.

Más allá de esto, los delegados aclararon que si la UTA convoca, por ejemplo, a un paro total se adherirán a la medida dictada por la entidad gremial. Hasta el momento no hay indicios que esto ocurra. Pero como acontece cuando se producen este tipo de situaciones, la información se conoce con poca antelación.

Lamentablemente esta circunstancia se vive periódicamente, ya que los empresarios del transporte denuncian que el Estado Nacional y provincial no giran el dinero del subsidio y que por ende no logran cubrir el monto de los salarios. En esa línea, algunas líneas ya redujeron la frecuencia, principalmente por el aumento del gasoil.

Y como siempre, la víctima final de la incertidumbre es el usuario.