El Gobierno celebró la aprobación de la Ley Bases y reafirmó la convocatoria al Pacto de Mayo

Posted on

El Gobierno nacional emitió un comunicado a través de las redes sociales donde celebró la aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Diputados al considerar que permitirá “el camino hacia el país libre y próspero que los argentinos eligieron el pasado 19 de noviembre” y ratificó la convocatoria al Pacto de Mayo.

El oficialismo obtuvo la sanción de la norma y el paquete fiscal tras más de doce horas de debate en la Cámara baja.

Minutos después, se difundió un comunicado en la cuenta de X de la Oficina del Presidente de la República Argentina, donde se valoró “la aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

“Con 38 diputados, 7 senadores y el apoyo de un sector de la dirigencia política, y a pesar del obstruccionismo del kirchnerismo y sus cómplices de siempre, quienes demoraron el proyecto durante meses, el Gobierno Nacional logró la aprobación de la primera ley en el camino hacia el país libre y próspero que los argentinos eligieron el pasado 19 de noviembre”, se indicó desde La Libertad Avanza.

En ese sentido,, se destacó que “el Poder Ejecutivo agradece nuevamente la labor patriótica de los Sres. legisladores que comprendieron la responsabilidad histórica que tenían en sus manos y aportaron su voto afirmativo, a pesar de los constantes y desesperados intentos de quienes pretenden aferrarse a sus privilegios a costa del desarrollo del país”.

Luego, se rememoró que “el 10 de diciembre, el presidente Javier Milei asumió el compromiso de reinsertar a nuestra Nación en el camino hacia la prosperidad. En los últimos 50 años, la cantidad de pobres se ha multiplicado por diez. En 2006, el PBI per cápita era el mismo que en la actualidad y, en más de una década, el empleo formal no creció. La aprobación de esta ley no resuelve la situación catastrófica heredada, pero representa un avance significativo en la misión de restaurar un marco normativo razonable para empezar a desandar el camino recorrido en los últimos 100 años”.

“Tal como fue anunciado en el discurso inaugural de Apertura de Sesiones Ordinarias, el Presidente Javier Milei convoca este 9 de julio en la Casa Histórica de la Independencia a gobernadores, expresidentes, líderes de los principales partidos políticos, y legisladores que quieran acompañar el proceso de cambio que lidera el Presidente de la Nación, a eliminar del futuro de la Argentina las recetas de la miseria y abrazar las ideas de la libertad, comprometiéndose en la firma histórica del Pacto de Mayo con diez políticas refundacionales y fundamentales para devolverle la grandeza a la Nación”, se apuntó.

somostelam.com.ar