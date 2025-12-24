El Gobierno nacional continúa desregulando el espacio aéreo argentino

El Gobierno nacional aprobó una serie de modificaciones clave a las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil mediante la Resolución 957/2025 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Los cambios alcanzan a las Partes 91, 121 y 135, que regulan desde la aviación general hasta el transporte aéreo comercial, y se enmarcan en una política orientada a impulsar el desarrollo de la actividad aerocomercial, mejorar la eficiencia operativa y promover la competencia en el sector.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Stuzenegger, celebró la medida y destacó: “No es una sorpresa el éxito y la revolución que están teniendo las reformas del mercado aerocomercial. En este rubro estamos rápidamente acercándonos al ideal del Presidente Javier Milei de hacer de Argentina el país más libre del mundo.”

“La única exclusión es que Argentina tiene una zona de alta vigilancia área por tema narcotráfico por encima del paralelo 29S. En esa zona, para no tener que presentar plan de vuelo, se necesitará contar con un ADSB que permite el tracking en tiempo real de aeronaves”, agregó.Entre las principales novedades se destacan la simplificación de trámites para la aviación general, como la eliminación de la obligatoriedad de presentar un plan de vuelo en determinadas operaciones visuales (VFR), y la ampliación de las posibilidades de vuelo nocturno para pilotos que cumplan los requisitos establecidos.

Además, se adecuaron las normas a la nueva edición de la Parte 61, que modificó el sistema de licencias y habilitaciones, eliminando categorías y restricciones que ya no se consideraban necesarias.

La resolución también introduce avances tecnológicos, al permitir, bajo aprobación previa, el uso de sistemas de piloto automático para vuelos con un solo piloto en aeronaves habilitadas, alineando la normativa argentina con criterios internacionales de la FAA y la EASA. A su vez, se extendió hasta septiembre de 2026 el plazo para que ciertos operadores presenten su Lista de Equipamiento Mínimo. Todas estas medidas buscan facilitar la operación y el crecimiento del sector aerocomercial, manteniendo como eje central la seguridad operacional.

argentina.gob.ar