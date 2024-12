El Gobierno Nacional oficializó el cierre definitivo de Trenes Argentinos Capital Humano

Posted on

El cese de actividades de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF) fue firmado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y se enmarca en el anuncio del Gobierno Nacional de avanzar en el cierre del organismo ferroviario que no operaba trenes. Con esta medida, concluye el proceso de cierre definitivo que inició en octubre.

A partir de ahora, Trenes Capital Humano no realizará contrataciones ni facturaciones y, en los aspectos puntualmente económicos, no tendrá egresos ni tampoco ingresos. Además, al darse de baja la empresa, no contará con personal ni realizará ninguna actividad.

A su vez con la resolución 58/2024, publicada hoy en Boletín Oficial, se ordena al Directorio de Trenes Argentinos Capital Humano a convocar a una Asamblea General Extraordinaria para el inicio del proceso de liquidación de la sociedad. Y respecto a las cuestiones legales en curso que tiene el organismo, continuarán su debido proceso.

La medida de hoy se enmarca dentro de la decisión del Gobierno Nacional, a principios de octubre, que dispuso el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), una empresa estatal ferroviaria que malgastaba recursos, no operaba trenes y no tenía funciones que justifiquen su existencia.

Es importante recordar que Trenes Capital Humano demandó 180 millones de dólares al Tesoro nacional durante la gestión anterior para motivos insólitos como fueron obras de arte en estaciones de trenes que no operaban o programas como “Entretrenerte” donde contrataban artistas y hacían fiestas gratis durante la pandemia.

Así, el cierre del organismo constituye un ahorro para el Estado de 42 mil millones de pesos anuales, a partir de la reducción de 1.388 empleados y la eliminación de 23 cargos jerárquicos que cobraban promedio entre 2 y 4 millones de pesos mensuales.

